عاجل| مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل نقلًا عن مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر تكثف اتصالاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأخيرة، في إطار جهودها المتواصلة لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت المصادر أن التحركات المصرية تأتي ضمن مساعٍ سياسية مكثفة تقودها القاهرة بالتنسيق مع عدد من الدول العربية والشركاء الدوليين، بهدف تهدئة الأوضاع الميدانية ومنع تصاعد التوترات الإقليمية.

وأوضحت أن الاتصالات الجارية تركز على ضرورة تفعيل المسار الدبلوماسي ودعم الحلول السلمية التي تضمن حقوق الشعوب وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وفقًا للقرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الجهود المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، إذ تواصل القاهرة القيام بدورها المحوري في دعم قضايا المنطقة، وإعادة التأكيد على أن الحل السياسي والحوار هما الطريق الأمثل لإنهاء الصراعات وتحقيق الأمن المشترك.