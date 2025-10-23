ياسر الزابيري.. بطل مغربي غامر بمستقبله من أجل راية الوطن

دخل النجم المغربي ياسر الزابيري التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم للشباب 2025 في تشيلي، محققا إنجازا غير مسبوق للعرب، بعدما سجل هدفين حاسمين في شباك الأرجنتين خلال المباراة النهائية التي انتهت بفوز المغرب بثنائية نظيفة.

هذا اللقب التاريخي لم يكن طريقه مفروشا بالورود، بل جاء بعد رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الصعبة، كان أبرزها قرار الزابيري الجريء بالانضمام إلى المنتخب الوطني رغم رفض ناديه البرتغالي فاماليكاو السماح له بالمشاركة في البطولة.

قرار محفوف بالمخاطر

كشف محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 20 عاما، أن مشاركة الزابيري كانت مهددة حتى اللحظات الأخيرة، قائلاً:"الزابيري قاتل من أجل الانضمام إلى المنتخب، بعدما رفض ناديه السماح له بالمشاركة، إلى جانب زميليه ياسين جاسيم وعثمان معما، لكننا حصلنا على الموافقة في اللحظة الأخيرة".

وأضاف وهبي أن اللاعب خاض حوارا حاسما مع إدارة ناديه ومدربه ليؤكد تمسكه بتمثيل بلاده، رغم التهديد بفقدان مكانه في التشكيلة الأساسية، مشيرًا إلى أن الزابيري قال له بثقة: "سأعود باللقب وسأكون هداف البطولة".

وعد تحقق

وبالفعل، صدق الزابيري وعده، وتألق في جميع مراحل البطولة، مسجلا أهدافا مؤثرة قادت المغرب إلى النهائي، قبل أن يضع بصمته التاريخية بثنائية مذهلة أمام الأرجنتين، ليمنح "أشبال الأطلس" أول لقب عالمي في تاريخهم.

واختتم وهبي تصريحاته مؤكدا أن اللاعب يستحق كل ما ناله من إشادة وجوائز، قائلاً:"ياسر الزابيري نموذج للاعب الذي ضحى بمستقبله المهني من أجل بلده، ورفع راية المغرب في أعلى المحافل".

بهذا الإنجاز، لم يكتفي الزابيري بصناعة المجد لمنتخب بلاده فحسب، بل كتب لنفسه فصلا جديدا في تاريخ كرة القدم المغربية، عنوانه الإصرار والانتماء.