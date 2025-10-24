الإعلاميين تشكل غرفة عمليات لتسهيل تغطية انتخابات النواب 2025

أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتيسير مهام الإعلاميين المكلفين بالتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب 2025

وتتولى رئاسة الغرفة الإعلامية ، النائبة نادية مبروك – عضو مجلس النقابة – وتضم في عضويتها كل من:

سهام صالح – وكيل أول نقابة الإعلاميين

خالد فتوح – أمين صندوق نقابة الإعلاميين

ريهام إبراهيم – عضو مجلس النقابة

أيمن عدلي – عضو مجلس النقابة

وأكد "نقيب الإعلاميين " أن هناك تنسيقًا دائمًا ومباشرًا مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية، وذلك لتذليل أي عقبات قد تواجه الإعلاميين خلال أداء مهامهم، سواء من المراسلين أو المحررين أو المخرجين أو مقدمي البرامج ومذيعي النشرات، بما يضمن تغطية إعلامية مهنية، منظمة، وواعية لهذا الاستحقاق الدستوري.