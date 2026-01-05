قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عالم زلازل هولندي يحذر إثيوبيا من حدوث نشاط زلزالي قوي خلال الفترة القادمة

عالم الزلازل والباحث الهولندي فرانك هوجريتس
عالم الزلازل والباحث الهولندي فرانك هوجريتس
محمود محسن

أكد عالم الزلازل والباحث الهولندي فرانك هوجريتس، أن المؤشرات الحالية والنشاط الزلزالي الذي شهدته إثيوبيا في الفترة الأخيرة،  قد يكون بداية لهزات أرضية بقوة أكبر، مشيرا إلى أن  هناك ضغوط كبيرة تتركز في القشرة الأرضية بمنطقة إثيوبيا والمناطق المحيطة بها.

وقال  فرانك هوجريتس، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هناك احتمال تعرض المنطقة لزلازل قوية خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن الطبيعة الجيولوجية لإثيوبيا ووقوعها على الصدع الأفريقي يجعلها عرضة لمثل هذه الأنشطة.

وتابع عالم الزلازل والباحث الهولندي فرانك هوجريتس، أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين اصطفاف الكواكب والقوى الكهرومغناطيسية التي تؤثر بشكل مباشر على القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع الزلازل.

عالم الزلازل فرانك هوجريتس النشاط الزلزالي إثيوبيا القشرة الأرضية

