عالم زلازل هولندي يحذر إثيوبيا من حدوث نشاط زلزالي قوي خلال الفترة القادمة

أكد عالم الزلازل والباحث الهولندي فرانك هوجريتس، أن المؤشرات الحالية والنشاط الزلزالي الذي شهدته إثيوبيا في الفترة الأخيرة، قد يكون بداية لهزات أرضية بقوة أكبر، مشيرا إلى أن هناك ضغوط كبيرة تتركز في القشرة الأرضية بمنطقة إثيوبيا والمناطق المحيطة بها.

وقال فرانك هوجريتس، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هناك احتمال تعرض المنطقة لزلازل قوية خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن الطبيعة الجيولوجية لإثيوبيا ووقوعها على الصدع الأفريقي يجعلها عرضة لمثل هذه الأنشطة.

وتابع عالم الزلازل والباحث الهولندي فرانك هوجريتس، أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين اصطفاف الكواكب والقوى الكهرومغناطيسية التي تؤثر بشكل مباشر على القشرة الأرضية، مما يؤدي إلى وقوع الزلازل.