«مستقبل وطن» بالقليوبية ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحيه

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مؤتمراً جماهيرياً ضخماً لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر والمرشحين الفرديين لحزب “مستقبل وطن”، وسط حضور كبير من المواطنين وقيادات الحزب.



جاء المؤتمر بمشاركة المستشار مسعد الفخراني، أمين الحزب بالقليوبية، والنائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية، والدكتورة دنيا هاني سيف، والنائبة سولاف درويش، والنائب مجاهد نصار، والنائب أشرف أمين، إلى جانب قيادات شبابية وشعبية من مختلف أحياء وشوارع شبرا الخيمة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد سليم، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، أن شبرا الخيمة ليست مجرد مدينة، بل هي مدينة التاريخ ومدينة الصناعة وقلعة الرجال الذين إذا قالوا فعلوا، مشيراً إلى أنها كانت وما زالت مدرسة وطنية تخرج منها رجال دولة وقيادات سياسية مؤثرة حملوا راية الوطن في أصعب المواقف.

وقال إن شبرا الخيمة كانت عبر العقود مركزًا للحركة العمّالية المصرية، ومنها انطلقت أقوى الحركات العمالية التي سجلت تاريخاً نضالياً مشرفاً في الدفاع عن حقوق العمال والدولة المصرية.

دعم الشباب

وأضاف "سليم" أن حزب مستقبل وطن لم يكتفِ بالدور السياسي فقط، بل قدم نموذجاً مميزاً في العمل الاجتماعي والإنساني، خاصة في دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من خلال توفير التجهيزات والمساعدات اللازمة، فضلاً عن المبادرات المستمرة التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير خدمات مباشرة للمواطنين في جميع المجالات.

وأوضح أن هذا الدور نابع من إيمان الحزب بأن العمل العام مسئولية وطنية قبل أن يكون نشاطاً سياسياً، وأن خدمة الناس هي الأساس الذي يقوم عليه أي عمل حزبي في الجمهورية الجديدة.

وأشاد الدكتور محمد سليم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنه يعمل ليل نهار للحفاظ على مكتسبات الدولة وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

ووجّه "سليم" التحية للنائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن” والنائب الأول لرئيس الحزب، مؤكداً أنه قيادة حزبية وطنية تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة العمل السياسي والتنظيمي باحترافية عالية.

وأشاد أيضاً بالنائب مجاهد نصار لدوره الكبير في دعم أبناء شبرا الخيمة وخدماته الاجتماعية والإنسانية، وبالنائب أشرف أمين لما يقدمه من جهود بارزة في التعليم وخدمة الشباب والمجتمع.

واختتم الدكتور محمد سليم كلمته برسالة قوية قائلاً: "يا أهل شبرا.. أنتم تصنعون الفارق في كل معركة وطنية. أنتم قلب الجمهورية الجديدة وروحها، وعلينا جميعاً الوقوف مع الوطن، ومع الاستقرار، ومع من يعملون من أجل مصر".