آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 4-12-2025

استمر استقرار سعر الذهب في مصر بالتزامن مع اقتراب ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 4-12-2025 في محلات الصاغة.

الذهب ثابت دون تغيير

مع اقتراب انتهاء تداولات التعاملات المسائية في الصاغة المصرية؛ استقرت معظم الأعيرة المختلفة دون تغيير بعد زياد طفيفة سجلها المعدن الأصفر قبل ساعات.

تذبذب سعر الذهب

سجلت أسعار الذهب تذبذبا في مطلع التعاملات المسائية حيث هوى سعر جرام المعدن الأصفر بمقدار 10 جنيهات ثم عوضها في منتصف التعاملات.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب مساء اليوم في آخر تحديث له اليوم 5590 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6388 جنيه للبيع و6417 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5590 جنيها للبيع و 5615 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4791 جنيها للبيع و48112 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3726 جنيها للبيع و3742 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4218 دولارا للبيع و4219 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44.72 ألف جنيه للبيع و44.92 ألف جنيه للشراء.