رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
عودة اللجان بـ20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء ساعة الراحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور أجنحة الشركات المشاركة بمعرض EDEX 2025

وزير الدولة للإنتاج الحربي
وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"، قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض، يرافقه عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.


وخلال زيارة هذه الأجنحة قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بإستعراض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة وذخائر ومعدات وأنظمة إلكترونية والتي يتم إنتاجها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، لافتًا إلى أن الوزارة أعلنت خلال معرض "EDEX 2025" لأول مرة عن منتجات عسكرية جديدة متطورة تم تصميمها وتصنيعها بتضافر جهود أبناء الإنتاج الحربي، وعلى رأس هذه المنتجات راجمة الصواريخ "ردع 300" ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806"، إلى جانب المشاركة بنماذج مطورة من الصلب المدرع

 بالإضافة إلى عرض نموذج مصغر لواحدة من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم وهي منظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY)، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات التصنيعية وتبادل الخبرات معها بهدف توطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الوزارة

 وقام الوزير بالإطلاع على العروض التقديمية التي قدّمها ممثلو الجهات التي تم تفقد أجنحتها حول أنشطتها وما تقوم بتصنيعه من منتجات.


من جانبهم أعرب ممثلو الشركات التي تم زيارة أجنحتها عن تطلعهم لفتح آفاق للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية متميزة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق شراكات تعاونية إستراتيجية مثمرة، وأشادوا بتنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية  "EDEX 2025"، معربين عن تطلعهم للتواجد في النسخة المقبلة من المعرض الذي يعكس ثقل الدولة المصرية وما وصلت إليه من تقدم في مجال الصناعات العسكرية، مؤكدين أن مصر تتمتع بموقع متميز وإستراتيجي على مستوى المنطقة، ويتيح التعاون بين شركاتهم وشركات الإنتاج الحربي توسيع أنشطتها، خاصةً في أفريقيا والشرق الأوسط.

وزير الدولة للإنتاج الحربي الهيئة القومية للإنتاج الحربي الإنتاج الحربي وزارة الإنتاج الحربي

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

لاعب الاهلي

نجم الأهلي يلفت نظر الكتالوني .. وسباق لضمه من أندية أوروبية | فيديوجراف

زواج دينا الشربيني

زواج مميز… فجر السعيد تثير الجدل حول دينا الشربيني

برنامج دولة التلاوة

بيحضروا للجزء الثاني .. شريف منير يحكي قصة نجاح برنامج دولة التلاوة

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

