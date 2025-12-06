عمر صلاح: الزمالك أضاف لي الكثير.. وعلاقتي بجماهيره جيدة جدا

قال عمر صلاح حارس مرمى نادي بتروجيت الحالي والزمالك السابق، إن نظام بطولة الدوري المصري بشكله الاستثنائي منح الأندية أهدافًا ودوافع مختلفة من أجل المنافسة، لذلك فالنتائج حاليًا أصبحت مختلفة، وهذا هو المكسب من النظام الجديد.

وتابع "صلاح" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المنافسة في مجموعتي تحديد البطل والهبوط صعبة جدًا، وبالتالي فإن توقع الفرق في كل مجموعة والفائز بالدوري سيكون أمر صعب أيضًا، الاتحاد السكندري والإسماعيلي ناديان كبيران ويمتلكان تاريخ كبير وقادران على العودة مجددًا فيما تبقى من الموسم.. وأتمنى لهما التوفيق.

الأندية الشعبية تواجه صعوبات كبيرة

وأضاف لاعب بتروجيت الحالي: الإمكانيات والفروقات أصبحت كبيرة بين الأندية الجماهيرية وأندية الشركات، الأندية الشعبية تواجه صعوبات كبيرة في الأمور المادية والدعم الفني، لكن الجماهير والدوافع ربما تكون سببًا في عودتهم في أي وقت.

وواصل لاعب الزمالك السابق: الانتقالات أصبحت أسهل في عالم الاحتراف، حاليًا كامل تركيزي مع بتروجيت، الزمالك له فضل كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وعلاقتي جيدة بجماهيره، ولا أتوقع أن أتخذ قرارًا يغضب جماهير الزمالك.

واختتم عمر صلاح حديثه: الزمالك أضاف لي الكثير في مشواري الكروي، لعبت مباريات قوية في بطولات ومنافسات مهمة، وهذا منحني خبرات كبيرة ساعدتني فيما وصلت إليه الآن، الناس عرفت اسمي من خلال الزمالك، الجماهير لازالت تلقبني بـ"عمر صلاح بتاع الزمالك"، فضل الزمالك عليا لا استطيع إنكاره.