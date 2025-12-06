عمر صلاح : موافق على العودة للزمالك فورا.. والملعب يحدد من الأفضل

قال عمر صلاح حارس مرمى نادي بتروجيت الحالي والزمالك السابق، إنه لا يعرف حقيقة أسباب أزمات القلعة البيضاء المتكررة، هل هي إدارية أم مادية؟، مشددًا على أن أوضاع الزمالك صعبة للغاية، ومتمنيًا من مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب العمل على علاج الأزمات من أجل إعادة الزمالك لمكانته الطبيعية.

وتابع "صلاح" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حزين على نادي الزمالك وعلى أوضاعه الصعبة، الزمالك كبير ومكانته كبيرة وجماهيره عظيمة، ولابد أن تتم إدارة الأمور من قبل مجلس الإدارة بشكل أفضل، حتى يخرج الأبيض من الدوامة التي يتواجد فيها منذ سنوات.

وأضاف لاعب بتروجيت الحالي: طبيعي تواجد 3 حراس مرمى كبار في فريق واحد يتسبب في مشكلة، كل حارس مرمى كبير لديه طموح وهدف للعب بسبب اسمه، وتواجد أيًا منهم في حراسة مرمى الزمالك نقطة قوة للفريق وللاعب.

موافق على العودة للزمالك

وواصل حارس مرمى الزمالك السابق: موافق على العودة إلى القلعة البيضاء في أي وقت، أنا تحت أمر النادي، الزمالك بيتي الذي تربيت فيه ونشأت فيه وعرفتني الجماهير من خلاله.

وأردف: التدريب ومجهود كل لاعب ومستواه في المران هو من يحدد دوره مع الفريق، وأثق في إمكانياتي أنني سأكون رقم 1 في الفريق في حالة عودتي للزمالك بمجهوداتي وعملي وليس لشيء آخر.

الملعب يحدد الحارس الأفضل

وأنهى عمر صلاح حديثه: لكن تحديد من يلعب ومن لا يلعب خارج الملعب أمر مرفوض وغير مقبول نفسيًا، أنا سعيد بالمشاركة واللعب المستمر، أجتهد كثيرًا من أجل استمرار اللعب، أؤدي ما هو مطلوب مني وأكثر، وهذا هو ما يدفعني للاجتهاد، الملعب هو الفيصل والمنافسة مشروعة والأفضل يلعب.