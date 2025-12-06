قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
رياضة

عمر صلاح: لقاء الجونة سبب رحيلي ولست حزينا لإنتقال ثلاثي الزمالك للأهلي واحترم قرارات العميد

يسري غازي

كشف عمر صلاح حارس مرمى بتروجيت الحالي والزمالك السابق، عن كواليس تجربته مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه تم تصعيده للفريق الأول بعمر 18 عامًا، بعدها خاض مباريات كثيرة صنعت اسمه ومنحته الشهرة والنجومية، لكن الحظ لم يحالفه في الاستمرار داخل ميت عقبة.

وتابع "صلاح" في تصريحات إذاعية: استكملت مشواري مع أندية آخرى مثل سموحة والاتحاد السكندري، ورغم عدم حصولي على فرصة كاملة إلا أنني أديت بشكل جيد، بعدها انتقلت إلى بتروجيت، نقطة التحول في مسيرتي، والحمد لله ربنا كرمني هناك وأخدت فرصة كاملة أظهرت إمكانياتي وقدراتي، لدينا مدرب حراس مرمى على أعلى مستوى هو كابتن هاشم الدسوقي، والفريق يمتلك عدة حراس مرمى مميزين، نعمل جميعًا بشكل قوي ونقدم مجهودًا كبيرًا والدليل النتائج.

وأضاف لاعب بتروجيت الحالي: عندي طموحات وأهداف كبيرة، الحسابات في الأهلي والزمالك دائمًا مختلفة، أنا كلاعب لا أعرفها، مجلس إدارة الزمالك قرر رحيلي بسبب عدم التوفيق في مباراة الجونة، أبلغوني بالقرار وأنا احترمته لإن الزمالك صاحب فضل كبير عليا، منحني كل شيء أثناء تواجدي وبعد رحيلي، ولا أعرف هل تدخل أحد من أجل رحيلي عن الزمالك أم لا؟.

وواصل لاعب الزمالك السابق: لا أعرف هل ظُلمت أم لا في الزمالك؟، الأبيض منحني أشياء جيدة كثيرة، ربما تكون الطريقة التي رحلت بها غير جيدة، لكن هذا وارد في كرة القدم، الزمالك سبب شهرتي ومعرفة الناس بي ولن استطيع التحدث عن النادي بشكل غير جيد.

وأردف: حزنت بشكل كبير بسبب قرار رحيلي عن الزمالك، لم أتوقع حدوث ذلك بعد المباريات القوية التي قدمتها مع الفريق، وهذا كان أصعب ما في الأمر، ربنا عوضني بعد رحيلي بأشياء هونت عليا ما حدث.

واصل عمر صلاح: علاقتي بجماهير الزمالك قوية جدًا، هناك حالة حب متبادلة، جماهير الأهلي تعاملني بشكل جيد، الجماهير أصبحت تمتلك وعيًا كرويًا وثقافيًا كبيرًا، حاليًا كامل تركيزي مع بتروجيت وموقفنا في الدوري.
 

انتقال نجوم الزمالك للأهلي
أكد عمر صلاح حارس مرمى نادي بتروجيت الحالي والزمالك السابق، أن الدوري المصري يمتلك حراس مرمى كثيرين يؤدون بشكل متميز مع فرقهم، مشددًا على أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز حارس مرمى يمتلك موهبة عظيمة في حراسة المرمى الفترة الأخيرة، وأشرف بن شرقي هو أفضل لاعب حاليًا.

وأكمل عمر صلاح: الدوري المصري يمتلك مجموعة متميزة من المدربين، أحدثت تطورًا كبيرًا في الجانب الفني، كابتن سيد عيد مدرب رائع استطاع عمل فريق قوي بأقل الإمكانيات، وهذا هو التميز، أن تصنع فريقًا قويًا بأقل الإمكانيات، الثنائي سيد عيد مدرب بتروجيت ومحمد الشيخ مدرب وادي دجلة هما الأبرز هذا الموسم، ومعهم كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز الذي أضاف كثيرًا للفريق منذ قدومه وقاده للتتويج ببطولات.

وأتم لاعب بتروجيت الحالي: لا أحزن لانتقال إمام عاشور وزيزو وبن شرقي إلى الأهلي، كل لاعب أدرى بمصلحته، والزمالك نادي كبير لن يقف على لاعب، وإلا كان النادي أغلق أبوابه بعد اعتزال حازم إمام وعبد الحليم علي وعبد الواحد السيد.

وواصل حارس مرمى الزمالك السابق: نجتهد بشكل كبير في التدريبات ونستعد فنيًا ونفسيًا لكل المنافسين، الجميع شاهد نتائجنا الجيدة مع الفرق الكبيرة، الأمور قريبة وسنقاتل للفوز على بيراميدز.

وأردف: احترم قرارات كابتن حسام حسن، العميد يحاول الحفاظ على المجموعة الحالية من اللاعبين وخاصة حراس المرمى، وأتمنى له التوفيق في أمم إفريقيا وإن شاء الله يفرحونا، ومنتخب مصر الثاني بقيادة كابتن حلمي طولان يمتلك حراس مرمى جيدين أيضًا، ولا أعرف أسباب عدم تواجدي.

وأسهب: هناك حراس مرمى كثيرين متميزين في الدوري المصري تستحق الحصول على فرصة مع منتخب مصر، ولدي تساؤل وحيد: لماذا يتم اختيار حراس مرمى لا يلعبون مقابل استبعاد حراس مرمى آخرين يلعبون ويجتهدون؟، منتخب مصر لكل الأندية وليس لفئة بعينها.
 

موافق على العودة للزمالك فورا
قال عمر صلاح حارس مرمى نادي بتروجيت الحالي والزمالك السابق، إنه لا يعرف حقيقة أسباب أزمات القلعة البيضاء المتكررة، هل هي إدارية أم مادية؟، مشددًا على أن أوضاع الزمالك صعبة للغاية، ومتمنيًا من مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب العمل على علاج الأزمات من أجل إعادة الزمالك لمكانته الطبيعية.

واستطرد عمر صلاح: حزين على نادي الزمالك وعلى أوضاعه الصعبة، الزمالك كبير ومكانته كبيرة وجماهيره عظيمة، ولابد أن تتم إدارة الأمور من قبل مجلس الإدارة بشكل أفضل، حتى يخرج الأبيض من الدوامة التي يتواجد فيها منذ سنوات.

وأضاف لاعب بتروجيت الحالي: طبيعي تواجد 3 حراس مرمى كبار في فريق واحد يتسبب في مشكلة، كل حارس مرمى كبير لديه طموح وهدف للعب بسبب اسمه، وتواجد أيًا منهم في حراسة مرمى الزمالك نقطة قوة للفريق وللاعب.

وواصل حارس مرمى الزمالك السابق: موافق على العودة إلى القلعة البيضاء في أي وقت، أنا تحت أمر النادي، الزمالك بيتي الذي تربيت فيه ونشأت فيه وعرفتني الجماهير من خلاله.

وأردف: التدريب ومجهود كل لاعب ومستواه في المران هو من يحدد دوره مع الفريق، وأثق في إمكانياتي أنني سأكون رقم 1 في الفريق في حالة عودتي للزمالك بمجهوداتي وعملي وليس لشيء آخر.

وقال عمر صلاح أيضا: لكن تحديد من يلعب ومن لا يلعب خارج الملعب أمر مرفوض وغير مقبول نفسيًا، أنا سعيد بالمشاركة واللعب المستمر، أجتهد كثيرًا من أجل استمرار اللعب، أؤدي ما هو مطلوب مني وأكثر، وهذا هو ما يدفعني للاجتهاد، الملعب هو الفيصل والمنافسة مشروعة والأفضل يلعب.
 

الزمالك أضاف لي الكثير
قال عمر صلاح حارس مرمى نادي بتروجيت الحالي والزمالك السابق، إن نظام بطولة الدوري المصري بشكله الاستثنائي منح الأندية أهدافًا ودوافع مختلفة من أجل المنافسة، لذلك فالنتائج حاليًا أصبحت مختلفة، وهذا هو المكسب من النظام الجديد.

وتابع: المنافسة في مجموعتي تحديد البطل والهبوط صعبة جدًا، وبالتالي فإن توقع الفرق في كل مجموعة والفائز بالدوري سيكون أمر صعب أيضًا، الاتحاد السكندري والإسماعيلي ناديان كبيران ويمتلكان تاريخ كبير وقادران على العودة مجددًا فيما تبقى من الموسم.. وأتمنى لهما التوفيق.

وأضاف لاعب بتروجيت الحالي: الإمكانيات والفروقات أصبحت كبيرة بين الأندية الجماهيرية وأندية الشركات، الأندية الشعبية تواجه صعوبات كبيرة في الأمور المادية والدعم الفني، لكن الجماهير والدوافع ربما تكون سببًا في عودتهم في أي وقت.

وواصل لاعب الزمالك السابق: الانتقالات أصبحت أسهل في عالم الاحتراف، حاليًا كامل تركيزي مع بتروجيت، الزمالك له فضل كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وعلاقتي جيدة بجماهيره، ولا أتوقع أن أتخذ قرارًا يغضب جماهير الزمالك.

واختتم عمر صلاح حديثه: الزمالك أضاف لي الكثير في مشواري الكروي، لعبت مباريات قوية في بطولات ومنافسات مهمة، وهذا منحني خبرات كبيرة ساعدتني فيما وصلت إليه الآن، الناس عرفت اسمي من خلال الزمالك، الجماهير لازالت تلقبني بـ"عمر صلاح بتاع الزمالك"، فضل الزمالك عليا لا استطيع إنكاره.

الزمالك عمر صلاح بتروجيت بيراميدز سموحة الاتحاد السكندري

