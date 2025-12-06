قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
وزير الخارجية: تعزيز الشراكة مع قطر لتحقيق المصالح المشتركة
جنوب أفريقيا.. مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بريتوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر صلاح: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. والدوري الحالي الأقوى تاريخيا

عمر صلاح
عمر صلاح

شدد عمر صلاح حارس مرمى نادي بتروجيت الحالي والزمالك السابق، على أن بطولة الدوري المصري هذا الموسم صعبة للغاية، بل تُعد من أقوى النسخ التي شاهدها خلال مسيرته، مؤكدًا على أن التواجد ضمن مجموعة الكبار أو مجموعة الهبوط هي طموحات وأهداف أندية ولاعبين، الجميع يعمل ما عليه والنتائج تحدد مكانك.

وتابع "صلاح" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف: النتائج هذا الموسم ليست بعيدة، الفوارق بين الأندية قريبة، وهدفنا التواجد ضمن السبعة الكبار، نجتهد ونسعى لتحقيق الهدف، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا لتكرار إنجاز الموسم الماضي.

وأضاف حارس مرمى بتروجيت الحالي: تربيتي في الزمالك علمتني إن الفوز على أي منافس وتحقيق البطولة هو الهدف الأول للفريق، لما رحلت ولعبت لأندية آخرى كان الفوز هو الهدف الأهم لكل اللاعبين والمدربين.

الدوري بدون بطل جديد

وواصل لاعب الزمالك السابق: تتويج بطل جديد بلقب الدوري أمر صعب جدًا، رغم وجود منافسة قوية من عدة أندية، لكن الأمور ليست منافسة فقط، هي منظومة متكاملة.

وأنهى عمر صلاح حديثه: تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا كان مفاجأة كبيرة، الفريق يمتلك مجموعة لاعبين مميزين ومدرب على أعلى مستوى، ولديهم دوافع كثيرة للفوز بالبطولات، والدليل أنهم توجوا بثلاث بطولات هذا الموسم، لذا هما قادرون على المنافسة والفوز بالألقاب، بجانب الأهلي والزمالك، صاحب النفس الطويل سيحقق اللقب.

عمر صلاح بتروجيت الزمالك بطولة الدوري المصري الدوري الدوري المصري بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

تمساح

لا يستطيع افتراس البشر.. بيطري الشرقية: التمساح صغير وطوله 1.5متر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

بالصور

عيد ميلادها.. رحلة شريهان بين النجاح والمعاناة

شريهان
شريهان
شريهان

نجوم مصر والعالم في احتفالية المرأة بالسينما بمهرجان البحر الأحمر بجدة

احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد