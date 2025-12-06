عمر صلاح: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. والدوري الحالي الأقوى تاريخيا

شدد عمر صلاح حارس مرمى نادي بتروجيت الحالي والزمالك السابق، على أن بطولة الدوري المصري هذا الموسم صعبة للغاية، بل تُعد من أقوى النسخ التي شاهدها خلال مسيرته، مؤكدًا على أن التواجد ضمن مجموعة الكبار أو مجموعة الهبوط هي طموحات وأهداف أندية ولاعبين، الجميع يعمل ما عليه والنتائج تحدد مكانك.

وتابع "صلاح" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف: النتائج هذا الموسم ليست بعيدة، الفوارق بين الأندية قريبة، وهدفنا التواجد ضمن السبعة الكبار، نجتهد ونسعى لتحقيق الهدف، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا لتكرار إنجاز الموسم الماضي.

وأضاف حارس مرمى بتروجيت الحالي: تربيتي في الزمالك علمتني إن الفوز على أي منافس وتحقيق البطولة هو الهدف الأول للفريق، لما رحلت ولعبت لأندية آخرى كان الفوز هو الهدف الأهم لكل اللاعبين والمدربين.

الدوري بدون بطل جديد

وواصل لاعب الزمالك السابق: تتويج بطل جديد بلقب الدوري أمر صعب جدًا، رغم وجود منافسة قوية من عدة أندية، لكن الأمور ليست منافسة فقط، هي منظومة متكاملة.

وأنهى عمر صلاح حديثه: تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا كان مفاجأة كبيرة، الفريق يمتلك مجموعة لاعبين مميزين ومدرب على أعلى مستوى، ولديهم دوافع كثيرة للفوز بالبطولات، والدليل أنهم توجوا بثلاث بطولات هذا الموسم، لذا هما قادرون على المنافسة والفوز بالألقاب، بجانب الأهلي والزمالك، صاحب النفس الطويل سيحقق اللقب.