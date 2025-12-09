طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه أرسل مقاتلات فور دخول طائرات عسكرية صينية وروسية منطقة الدفاع الجوي وخروجها منها اليوم الثلاثاء.

ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن سبع طائرات روسية وطائرتين صينيتين دخلت منطقة الدفاع الجوي الكوري (KADIZ) حوالي الساعة العاشرة صباحًا (01:00 بتوقيت جرينتش) ثم غادرت، ولم يحدث أي اختراق للمجال الجوي الكوري.

11 طائرة

وكان تقرير سابق لوكالة أنباء "نيوسيس" قد ذكر أن 11 طائرة دخلت منطقة الدفاع الجوي.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنه تم تحديد هوية الطائرات العسكرية الروسية والصينية، وتم نشر مقاتلات كورية جنوبية تحسبًا لأي طارئ.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن الطائرة أمضت حوالي ساعة في منطقة الدفاع الجوي المشتركة (KADIZ) قبالة الساحلين الشرقي والجنوبي لكوريا الجنوبية.

وذكرت يونهاب أن الطائرات العسكرية الصينية والروسية تُجري عادةً تدريبات مشتركة حول شبه الجزيرة الكورية مرة أو مرتين سنويًا.