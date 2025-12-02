قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 2-12-2025
وزير الزراعة: زيادة 25% في إنتاج الفراولة.. وأزمة الأسعار تفرض العودة لمنظومة الزراعة التعاقدية
طريقة استخراج قيد عائلي مميكن
أيمن الرمادي: أنا زعلان على الزمالك.. ومفيش بديل لعمر جابر
زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا
أمريكا تعتزم بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.. تفاصيل
انتبه.. شبورة كثيفة تهدد الرؤية على الطرق حتى 9 صباحًا
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية
مسؤولان أمريكيان: واشنطن قلقه من الضربات الإسرائيلية المتكررة على سوريا
مؤسسة غامضة تعمل على تهجير أهل غزة لجنوب أفريقيا.. تفاصيل
إيحاءات فاضحة.. ضبط متحرش سوهاج الجديدة بعد فيديو فتيات الجامعة
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج توقف مؤقتًا تحديث One UI 8 بسبب خلل غامض

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أوقفت سامسونج مرة أخرى طرح تحديث One UI 8 المبني على أندرويد 16 لعدد من هواتفها الرائدة، بعد رصد خلل غير معروف اضطر الشركة لتعليق التحديث مؤقتًا. 

يمس التوقف الجديد هذه المرة سلسلة Galaxy S23، ويأتي بعد أيام فقط من إيقاف التحديث نفسه لهواتف Galaxy S24، ما يثير تساؤلات حول جودة الاختبارات قبل الإطلاق.​

ما الذي يحدث مع One UI 8؟

بدأت سامسونج في نهاية سبتمبر طرح النسخة المستقرة من One UI 8 لهواتف Galaxy S23 وS23+ وS23 Ultra، قبل أن توسّع الإتاحة إلى مزيد من المناطق تدريجيًا. 

لكن مع ازدياد عدد الأجهزة التي استلمت التحديث، ظهرت تقارير عن مشكلات، لتؤكد مصادر متخصصة أن الشركة “سحبت الفرامل” وعلّقت الإرسال لبعض الطرازات مؤقتًا.​

توقف متكرر يمس أجيالًا رائدة متعددة

ليست هذه المرة الأولى التي يتعثر فيها تحديث One UI 8؛ فقبل سلسلة S23، كانت سامسونج قد علقت التحديث لسلسلة Galaxy S24 ونسخة S24 FE، كما واجهت مشكلات مشابهة مع بعض طرازات S22. 

في حالة S22 استؤنف التحديث في بعض المناطق، لكن نمط “البدء ثم الإيقاف” المتكرر عبر أكثر من جيل رائد يشير إلى وجود خلل أعمق في دورة الاختبارات أو في بنية التحديث نفسه.​

خلل غير مُعلن… وشبهات حول البطارية والاستقرار

لم تكشف سامسونج رسميًا عن طبيعة المشكلة حتى الآن، مكتفية بإيقاف التحديث من خوادمها دون بيان تقني تفصيلي.

لكن تقارير متطابقة تتحدث عن شكاوى من استنزاف ملحوظ في البطارية بعد تثبيت One UI 8، إلى جانب حالات تجمّد للنظام في بعض الأجهزة، وهو ما دفع الشركة إلى سحب بعض نسخ التحديث من خوادم OTA مؤقتًا.​

ليس “كارثة” لكن ضربة لصورة تحديثات سامسونج

يرى محللون أن إيقاف تحديث واحد لأحد الأجيال الرائدة أمر يمكن تقبّله، لكن إيقاف التحديث لأكثر من جيل متتالٍ يضر بصورة سامسونج التي بنت سمعة قوية في سرعة التحديثات خلال السنوات الماضية. 

في الوقت نفسه، يُنظر إلى قرار التعليق بوصفه خطوة مسؤولة لتفادي تعميم خلل كبير على ملايين الأجهزة، ما قد يسبب مشكلات أكثر خطورة مثل تهنيج النظام أو تلف البيانات.​

ماذا يفعل مستخدمو Galaxy S23 وS24 الآن؟

تنصح التقارير مستخدمي Galaxy S23 وS24 الذين لم يصلهم التحديث بعد بعدم محاولة تثبيت أي ملفات يدوية أو نسخ مسرّبة من One UI 8 حتى تُعلن سامسونج رسميًا عن استئناف الطرح.

أما من حصلوا بالفعل على التحديث ولا يواجهون مشكلات خطيرة، فيُنصحون بمتابعة أداء البطارية والاستقرار، مع مراقبة أي تحديث تصحيحي جديد قد تطلقه الشركة خلال الأسابيع المقبلة.​

متى يعود التحديث… وما المتوقع لاحقًا؟

رغم غياب موعد رسمي لعودة التحديث، تشير تغطيات متخصصة إلى أن سامسونج تميل في مثل هذه الحالات إلى إصلاح الخلل وإعادة التحديث خلال أسابيع، خاصة مع ضغط قاعدة مستخدمين كبيرة في سلاسل S23 وS24. 

كما يرجّح أن تستفيد النسخ اللاحقة – وربما إصدار فرعي مثل One UI 8.1 – من هذه التوقفات القسرية لتقديم نسخة أكثر استقرارًا، قبل توسيع الطرح إلى مزيد من الأجهزة في محفظة الشركة.

سامسونج One UI 8 Galaxy S23

