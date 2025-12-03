قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامسونج تطلق جهاز Galaxy Tab A11.. إليك أهم مواصفاته

جهاز Galaxy Tab A11
جهاز Galaxy Tab A11

أطلقت شركة سامسونج جهازها اللوحي الجديد Galaxy Tab A11 المزود بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي وتصميم نحيف، وذلك بهدف توفير تجارب رقمية مُحسّنة في مجالات العمل والتعلم والترفيه. يجمع الجهاز اللوحي الجديد بين إمكانيات الذكاء الاصطناعي الرئيسية والأداء السريع والتصميم الأنيق.

في سامسونج، نلتزم بتوسيع نطاق الوصول إلى ابتكارات قيّمة تُحسّن الحياة اليومية. مع جهاز Galaxy Tab A11+، نُقدّم قدرات ذكاء اصطناعي فعّالة، وتصميمًا فاخرًا، وأداءً موثوقًا به طوال اليوم لمزيد من المستخدمين وقد صُمّم هذا الجهاز بعناية فائقة لدعم الإنتاجية والتعلم والترفيه أثناء التنقل

Galaxy Tab A11

مبزات جهاز Galaxy Tab A11

يتميز جهاز Galaxy Tab A11+ بشاشة مقاس 11 بوصة وتصميم معدني. صُمم الجهاز لتوفير تجربة تصفح سلسة وتجربة مشاهدة غامرة، مع مكبرات صوت رباعية بتقنية Dolby Atmos لصوت متوازن.

وتتمثل إحدى أهم ميزات الجهاز اللوحي الجديد في ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ حيث يقدم Google Gemini الذكاء الاصطناعي البصري في الوقت الفعلي للتفاعلات المحادثة لتبسيط المهام اليومية، وتتيح ميزة "الدائرة للبحث" مع Google للمستخدمين الحصول على إجابات فورية بمجرد الإشارة على الشاشة، كما يدعم الجهاز أيضًا ترجمات فورية للنصوص على الشاشة في الوقت الفعلي عبر مختلف المحتويات عبر الإنترنت.

هناك ميزة أخرى مدمجة في الذكاء الاصطناعي تسمى "حل المسائل الرياضية على Samsung Notes"، والتي توفر الدعم خطوة بخطوة والحلول السريعة والدقيقة للمعادلات المعقدة، والتعامل مع التعبيرات المكتوبة بخط اليد والمطبوعة.

الأداء والمواصفات

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek MT8775 بتقنية 4 نانومتر، وهو مصمم لأداء مهام متعددة بسلاسة. يتوفر الجهاز اللوحي بنسختين: 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، مع دعم لسعة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 2 تيرابايت. 

يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 7040 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقوة 25 واط، مما يجعله يدوم طوال اليوم، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لمكالمات فيديو واضحة والتقاط محتوى واضح. يتوفر الجهاز اللوحي النحيف باللونين الرمادي والفضي، بأبعاد 257.1 × 168.7 × 6.9 ملم. ويتوفر بنسختين تدعمان شبكات الجيل الخامس 5G والواي فاي.

شركة سامسونج Galaxy Tab A11 الجهاز اللوحي الذكاء الاصطناعي مكبرات صوت

