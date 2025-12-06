قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاص
أحمد عبد القادر ميدو: الإخوان أداة لأجهزة معادية لمصر.. والدولة وقفت ضد مخطط التهجير
الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا
اقتحم الاستوديو | عبد القادر ميدو يفاجئ أحمد موسى .. وهذا تصرّف الإعلامي
إصابة قوية لـ أكرم توفيق ولوان بيريرا في مواجهة مصر والإمارات بكأس العرب
حشيش وترامادول| كواليس سقط "ديلر" الطالبية في قبضة الأمن.. خاص
أحمد موسى: هل ييجي اليوم بريطانيا اللي عملت الإخوان تصنفهم تنظيم إرهابي؟
آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية
أحمد موسى : الرئيس السيسي عايز يعمل 500 مدرسة يابانية في مصر
هيتخانقوا على الفلوس.. حسام الغمري يكشف عن الفضائح المتوقعة لجماعة الإخوان
أوكرانيا تنقل المواجهة للعمق الروسي .. تحوّل استراتيجي يستهدف شلّ الاقتصاد وردع موسكو
أحمد موسى: صندوق النقد الدولي يتحدث عن الاقتصاد المصري بشكل إيجابي
تخفيض مجنون على Galaxy Tab S10 FE… وفر 35% قبل الأعياد!

Galaxy Tab S10 FE
Galaxy Tab S10 FE
احمد الشريف

يقدم جهاز Galaxy Tab S10 FE من سامسونج واحدة من أقوى صفقات الأجهزة اللوحية المتوسطة حاليًا، مع خصم ضخم يبلغ 35% عبر أمازون، ليهبط السعر إلى أقل من 325 دولار بدلًا من قرابة 500 دولار لسعره الأصلي. هذا العرض يضع الجهاز في خانة “قيمة ممتازة مقابل السعر”، خاصة لمن يبحث عن تابلت أندرويد متوازن للاستخدام اليومي والترفيه دون دفع تكلفة الأجهزة الرائدة.​

خصم 35% وسعر هو الأقل منذ الإطلاق

يشير التقرير إلى أن أمازون ما زالت تقدم Galaxy Tab S10 FE بخصم يصل إلى 175 دولارًا، أي حوالي 35% أقل من السعر الرسمي، وهو أعلى تخفيض يحصل عليه الجهاز منذ طرحه في السوق.

 اللافت أن متاجر منافسة مثل Best Buy وWalmart لا تقدم حاليًا عرضًا أفضل، ما يجعل هذه الصفقة حاليًا الخيار الأبرز لمن ينوي شراء الجهاز عبر الإنترنت.​

شاشة 10.9 إنش بمعدل تحديث 90 هرتز

يعتمد Galaxy Tab S10 FE على شاشة بقياس 10.9 إنش تقدم ألوانًا زاهية وتجربة مشاهدة مريحة في هذه الفئة السعرية، مع دعم معدل تحديث 90 هرتز لعرض أكثر سلاسة في التصفح والتنقل والتمرير داخل التطبيقات. 

ورغم أنه لا يضاهي شاشات طرازات Ultra الأعلى، فإن جودة العرض تُعد “جيدة جدًا” بالنسبة لجهاز متوسط، خصوصًا لعشاق مشاهدة الفيديوهات والمنصات الترفيهية.​

أداء كافٍ للاستخدام اليومي الخفيف

يتضمن التابلت معالج Exynos 1580 الذي يقدّم أداءً متوازنًا للمهام اليومية مثل التصفح، مشاهدة الفيديو، التطبيقات الاجتماعية والعمل الخفيف. وعند استخدامه ضمن هذا الإطار يبقى الأداء سلسًا إلى حد كبير، لكن التقرير يلفت إلى أنه قد يظهر بعض التباطؤ أو التقطّع إذا تم دفعه إلى أقصى حدوده مع الألعاب الثقيلة أو المهام المتعددة المكثفة.​

بطارية تصمد لأكثر من 16 ساعة

واحدة من أهم نقاط قوة Galaxy Tab S10 FE هي البطارية، حيث يذكر التقرير أن الجهاز يمكنه الصمود حتى نحو 16.5 ساعة من التصفح، وحوالي 10 ساعات من بث الفيديو، وما يقارب 11 ساعة من اللعب. 

تجعل هذه الأرقام التابلت خيارًا عمليًا للدراسة، السفر أو الاستخدام المنزلي الطويل دون الحاجة المستمرة للشحن، بل ويتفوق في الصمود على أجهزة منافسة مثل OnePlus Pad 2 رغم امتلاك الأخير بطارية أكبر.​

خيار مثالي لعشاق الفئة المتوسطة

من خلال المزج بين شاشة سلسة 90 هرتز، أداء مقبول، وبطارية ممتازة، يقدَّم Galaxy Tab S10 FE كخيار قوي لعشاق الأجهزة المتوسطة الذين لا يريدون دفع مبالغ كبيرة على تابلت رائد. ومع استمرار خصم 35% على أمازون، يصف التقرير الجهاز بأنه “اختيار ذكي” في هذه اللحظة لكل من كان يترقب صفقة قوية على تابلت أندرويد متكامل في الفئة المتوسطة.

Galaxy Galaxy Tab جهاز Galaxy Tab S10 FE

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

قوافل علاجية ومعرض للمشغولات اليدوية وندوات توعوية لأسر ذوي الإعاقة بالمنوفية

رئيسة المجلس القومي للمرأة تسلم الشهادات للشركات الحاصلة على الختم المصرى للمساواة بين الجنسين

رئيسة القومي للمرأة تسلم الشهادات للشركات الحاصلة على الختم المصرى للمساواة بين الجنسين

نقابة المحامين

نقابة المحامين تعلن الكشوف الأولية للمرشحين في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي

تحذير لمرضى الكلى .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة؟

مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

شيراز وايمن زبيب

شيراز اللبنانية تطرح بدك تتحديني في دويتو مع أيمن زبيب .. فيديو

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

