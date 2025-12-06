تخفيض مجنون على Galaxy Tab S10 FE… وفر 35% قبل الأعياد!

يقدم جهاز Galaxy Tab S10 FE من سامسونج واحدة من أقوى صفقات الأجهزة اللوحية المتوسطة حاليًا، مع خصم ضخم يبلغ 35% عبر أمازون، ليهبط السعر إلى أقل من 325 دولار بدلًا من قرابة 500 دولار لسعره الأصلي. هذا العرض يضع الجهاز في خانة “قيمة ممتازة مقابل السعر”، خاصة لمن يبحث عن تابلت أندرويد متوازن للاستخدام اليومي والترفيه دون دفع تكلفة الأجهزة الرائدة.​

خصم 35% وسعر هو الأقل منذ الإطلاق

يشير التقرير إلى أن أمازون ما زالت تقدم Galaxy Tab S10 FE بخصم يصل إلى 175 دولارًا، أي حوالي 35% أقل من السعر الرسمي، وهو أعلى تخفيض يحصل عليه الجهاز منذ طرحه في السوق.

اللافت أن متاجر منافسة مثل Best Buy وWalmart لا تقدم حاليًا عرضًا أفضل، ما يجعل هذه الصفقة حاليًا الخيار الأبرز لمن ينوي شراء الجهاز عبر الإنترنت.​

شاشة 10.9 إنش بمعدل تحديث 90 هرتز

يعتمد Galaxy Tab S10 FE على شاشة بقياس 10.9 إنش تقدم ألوانًا زاهية وتجربة مشاهدة مريحة في هذه الفئة السعرية، مع دعم معدل تحديث 90 هرتز لعرض أكثر سلاسة في التصفح والتنقل والتمرير داخل التطبيقات.

ورغم أنه لا يضاهي شاشات طرازات Ultra الأعلى، فإن جودة العرض تُعد “جيدة جدًا” بالنسبة لجهاز متوسط، خصوصًا لعشاق مشاهدة الفيديوهات والمنصات الترفيهية.​

أداء كافٍ للاستخدام اليومي الخفيف

يتضمن التابلت معالج Exynos 1580 الذي يقدّم أداءً متوازنًا للمهام اليومية مثل التصفح، مشاهدة الفيديو، التطبيقات الاجتماعية والعمل الخفيف. وعند استخدامه ضمن هذا الإطار يبقى الأداء سلسًا إلى حد كبير، لكن التقرير يلفت إلى أنه قد يظهر بعض التباطؤ أو التقطّع إذا تم دفعه إلى أقصى حدوده مع الألعاب الثقيلة أو المهام المتعددة المكثفة.​

بطارية تصمد لأكثر من 16 ساعة

واحدة من أهم نقاط قوة Galaxy Tab S10 FE هي البطارية، حيث يذكر التقرير أن الجهاز يمكنه الصمود حتى نحو 16.5 ساعة من التصفح، وحوالي 10 ساعات من بث الفيديو، وما يقارب 11 ساعة من اللعب.

تجعل هذه الأرقام التابلت خيارًا عمليًا للدراسة، السفر أو الاستخدام المنزلي الطويل دون الحاجة المستمرة للشحن، بل ويتفوق في الصمود على أجهزة منافسة مثل OnePlus Pad 2 رغم امتلاك الأخير بطارية أكبر.​

خيار مثالي لعشاق الفئة المتوسطة

من خلال المزج بين شاشة سلسة 90 هرتز، أداء مقبول، وبطارية ممتازة، يقدَّم Galaxy Tab S10 FE كخيار قوي لعشاق الأجهزة المتوسطة الذين لا يريدون دفع مبالغ كبيرة على تابلت رائد. ومع استمرار خصم 35% على أمازون، يصف التقرير الجهاز بأنه “اختيار ذكي” في هذه اللحظة لكل من كان يترقب صفقة قوية على تابلت أندرويد متكامل في الفئة المتوسطة.