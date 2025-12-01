أخيرًا.. خصم حقيقي على Galaxy A56 في بلاك فرايدي بعد طول انتظار

توضح كاتبة التقرير في PhoneArena أنها كانت على وشك فقدان الأمل في ظهور خصم حقيقي على هاتف Galaxy A56 خلال عروض بلاك فرايدي هذا العام، قبل أن يفاجئها أمازون بتخفيض جديد وصفته بأنه “أول خصم فعلي يُحسب للهاتف منذ انطلاق موسم التسوّق”.

يقدم العرض خصمًا بنحو 15% على نسخة 256 جيجابايت بلون Graphite، وهو ما يخفض السعر من 550 دولارًا تقريبًا إلى مستوى أكثر منطقية في فئة الهواتف المتوسطة العليا.

تُذكّر الكاتبة بأن A56 لم يدخل سريعًا على خط الخصومات مثل كثير من هواتف سامسونج الأخرى؛ فمع بداية عروض سامسونج وبلاك فرايدي في 20 نوفمبر، ظلت تراجع الأسعار يوميًا لتضيفه إلى قائمة أفضل عروض سامسونج دون جدوى، إلى أن ظهر هذا التخفيض في عطلة نهاية الأسبوع، ليصبح خيارًا جديرًا بالذكر في تجميعات “أفضل عروض Galaxy” لهذا الموسم.

مواصفات تجعل الخصم مغريًا

من ناحية المواصفات، يقدّم Galaxy A56 حزمة قوية في فئته: شاشة 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة +FHD ومعدل تحديث متغير بين 60 و120 هرتز، ما يضمن عرضًا سلسًا للألعاب والتصفح مع سطوع ممتاز للاستخدام في الأماكن المفتوحة.

على مستوى الأداء، يعتمد الهاتف على معالج Exynos 1580 الذي يوفر تجربة يومية سلسة في المهام المعتادة، من تعدد المهام وتصفح الشبكات الاجتماعية إلى ألعاب خفيفة ومتوسطة دون اختناقات تذكر.

في قسم الكاميرا، يأتي الجهاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة واسعة جدًا 12 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وتشير الكاتبة إلى أن نتائج الصور “حية ومفعمة بالألوان” مع تفاصيل جيدة في معظم ظروف التصوير، مع توصية بقراءة مراجعة PhoneArena التفصيلية للهاتف للاطلاع على عينات الصور قبل الشراء.

تفوق في التحديثات يقرّب A56 من الفئات العليا

أحد أبرز نقاط قوة Galaxy A56 هو سياسة التحديثات البرمجية؛ إذ يأتي الهاتف مع أندرويد 15 مثبتًا مسبقًا، وقد حصل بالفعل على تحديث أندرويد 16 مؤخرًا، مع وعد سامسونج بتوفير سبع سنوات من تحديثات النظام والتحديثات الأمنية، وهو نفس مستوى الدعم الذي تحصل عليه سلاسل Galaxy S وGalaxy Z الرائدة.

يعني هذا أن المستخدم الذي يشتري الهاتف اليوم يحصل على دورة حياة طويلة للهاتف دون خوف من انتهاء الدعم خلال بضع سنوات.

تخلص الكاتبة إلى أن Galaxy A56 كان يُعتبر “باهظًا قليلًا” على سعر 550 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، لكن خصم 15% الذي ظهر في نهاية أسبوع بلاك فرايدي جعله “اختيارًا قويًا جدًا في الوقت الحالي”، خاصة للمستخدمين الباحثين عن شاشة كبيرة، وتجربة سامسونج متكاملة، وعمر دعم برمجي طويل دون دفع أسعار الفئة الرائدة.