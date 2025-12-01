قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخيرًا.. خصم حقيقي على Galaxy A56 في بلاك فرايدي بعد طول انتظار

Galaxy A56 
Galaxy A56 
احمد الشريف

توضح كاتبة التقرير في PhoneArena أنها كانت على وشك فقدان الأمل في ظهور خصم حقيقي على هاتف Galaxy A56 خلال عروض بلاك فرايدي هذا العام، قبل أن يفاجئها أمازون بتخفيض جديد وصفته بأنه “أول خصم فعلي يُحسب للهاتف منذ انطلاق موسم التسوّق”. 

يقدم العرض خصمًا بنحو 15% على نسخة 256 جيجابايت بلون Graphite، وهو ما يخفض السعر من 550 دولارًا تقريبًا إلى مستوى أكثر منطقية في فئة الهواتف المتوسطة العليا. 

تُذكّر الكاتبة بأن A56 لم يدخل سريعًا على خط الخصومات مثل كثير من هواتف سامسونج الأخرى؛ فمع بداية عروض سامسونج وبلاك فرايدي في 20 نوفمبر، ظلت تراجع الأسعار يوميًا لتضيفه إلى قائمة أفضل عروض سامسونج دون جدوى، إلى أن ظهر هذا التخفيض في عطلة نهاية الأسبوع، ليصبح خيارًا جديرًا بالذكر في تجميعات “أفضل عروض Galaxy” لهذا الموسم. 

مواصفات تجعل الخصم مغريًا

من ناحية المواصفات، يقدّم Galaxy A56 حزمة قوية في فئته: شاشة 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة +FHD ومعدل تحديث متغير بين 60 و120 هرتز، ما يضمن عرضًا سلسًا للألعاب والتصفح مع سطوع ممتاز للاستخدام في الأماكن المفتوحة.

 على مستوى الأداء، يعتمد الهاتف على معالج Exynos 1580 الذي يوفر تجربة يومية سلسة في المهام المعتادة، من تعدد المهام وتصفح الشبكات الاجتماعية إلى ألعاب خفيفة ومتوسطة دون اختناقات تذكر. 

في قسم الكاميرا، يأتي الجهاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة واسعة جدًا 12 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. 

وتشير الكاتبة إلى أن نتائج الصور “حية ومفعمة بالألوان” مع تفاصيل جيدة في معظم ظروف التصوير، مع توصية بقراءة مراجعة PhoneArena التفصيلية للهاتف للاطلاع على عينات الصور قبل الشراء. 

تفوق في التحديثات يقرّب A56 من الفئات العليا

أحد أبرز نقاط قوة Galaxy A56 هو سياسة التحديثات البرمجية؛ إذ يأتي الهاتف مع أندرويد 15 مثبتًا مسبقًا، وقد حصل بالفعل على تحديث أندرويد 16 مؤخرًا، مع وعد سامسونج بتوفير سبع سنوات من تحديثات النظام والتحديثات الأمنية، وهو نفس مستوى الدعم الذي تحصل عليه سلاسل Galaxy S وGalaxy Z الرائدة. 

يعني هذا أن المستخدم الذي يشتري الهاتف اليوم يحصل على دورة حياة طويلة للهاتف دون خوف من انتهاء الدعم خلال بضع سنوات. 

تخلص الكاتبة إلى أن Galaxy A56 كان يُعتبر “باهظًا قليلًا” على سعر 550 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، لكن خصم 15% الذي ظهر في نهاية أسبوع بلاك فرايدي جعله “اختيارًا قويًا جدًا في الوقت الحالي”، خاصة للمستخدمين الباحثين عن شاشة كبيرة، وتجربة سامسونج متكاملة، وعمر دعم برمجي طويل دون دفع أسعار الفئة الرائدة.

Galaxy A56 Galaxy هاتف Galaxy A56

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

مصطفى شوبير

زكي عبد الفتاح: موهبة مصطفى شوبير مهددة.. وأحمد الشناوي الأفضل في مصر

عمرو قلاوة

عمرو قلاوة: سيراميكا واجه سوء توفيق أمام الأهلي بالسوبر المصري

أيمن موكا

أيمن موكا: علي ماهر يصنع الفارق في سيراميكا كليوباترا.. وهدفنا الفوز في كل المباريات

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

