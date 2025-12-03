أخبار التكنولوجيا .. شركة Nubia تطلق أفضل هاتف قابل للطي في 2025 وسامسونج تطلق جهاز Galaxy Tab A11.. إليك أهم مواصفاتها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بأداء فائق| هاتف RedMagic 11 Pro يتصدر عالميًا.. إليك أهم مواصفاتها

إذا كنت تبحث عن هاتف ألعاب بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في هاتف Red Magic، وهو أحدث هواتف العلامة التجارية الرائدة القائمة، يليه بفارق ضئيل أجهزة Oppo وVivo الفاخرة الجديدة. يتصدر هاتف Red Magic 11 Pro القائمة في نوفمبر، إليك أهم مواصفاته.

شركة Nubia تطلق أفضل هاتف قابل للطي في 2025

وسّعت شركة نوبيا رسميًا تشكيلة هواتفها الذكية القابلة للطي، كاشفةً عن جهازين جديدين. الأول هو نوبيا فولد، المُشابه لهاتف جالاكسي زد فولد 7، وهو هاتف محمول بتصميم صدفي، ويُعرف باسم نوبيا فليب 3. وقبل الإطلاق الرسمي، كشفت الشركة عن كل شيء تقريبًا حول هذين الجهازين القابلين للطي، إليك أهم مواصفاتهم.

بميزات ثورية .. تحديث HyperOS 3 يصل إلى Xiaomi Band 10 و Redmi Note 14

بعد أسابيع قليلة من إطلاق نظام HyperOS 3، وسّعت شاومي نطاق التحديث ليشمل المزيد من الأجهزة.

أصبح أحدث تصميم مُخصّص من الشركة متوفرًا الآن لهاتف Redmi Note 14 4G متوسط ​​المواصفات وجهاز Xiaomi Band 10 القابل للارتداء. إليك جميع التفاصيل.

سامسونج تطلق جهاز Galaxy Tab A11.. إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة سامسونج جهازها اللوحي الجديد Galaxy Tab A11 المزود بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي وتصميم نحيف، وذلك بهدف توفير تجارب رقمية مُحسّنة في مجالات العمل والتعلم والترفيه. يجمع الجهاز اللوحي الجديد بين إمكانيات الذكاء الاصطناعي الرئيسية والأداء السريع والتصميم الأنيق.