الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أخبار التكنولوجيا .. شركة Nubia تطلق أفضل هاتف قابل للطي في 2025 وسامسونج تطلق جهاز Galaxy Tab A11.. إليك أهم مواصفاتها

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بأداء فائق| هاتف RedMagic 11 Pro يتصدر عالميًا.. إليك أهم مواصفاتها

إذا كنت تبحث عن هاتف ألعاب بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في هاتف Red Magic، وهو أحدث هواتف العلامة التجارية الرائدة القائمة، يليه بفارق ضئيل أجهزة Oppo وVivo الفاخرة الجديدة. يتصدر  هاتف Red Magic 11 Pro القائمة في نوفمبر، إليك أهم مواصفاته.

شركة Nubia تطلق أفضل هاتف قابل للطي في 2025

وسّعت شركة نوبيا رسميًا تشكيلة هواتفها الذكية القابلة للطي، كاشفةً عن جهازين جديدين. الأول هو نوبيا فولد، المُشابه لهاتف جالاكسي زد فولد 7، وهو هاتف محمول بتصميم صدفي، ويُعرف باسم نوبيا فليب 3. وقبل الإطلاق الرسمي، كشفت الشركة عن كل شيء تقريبًا حول هذين الجهازين القابلين للطي، إليك أهم مواصفاتهم.

بميزات ثورية .. تحديث HyperOS 3 يصل إلى Xiaomi Band 10 و Redmi Note 14 

بعد أسابيع قليلة من إطلاق نظام HyperOS 3، وسّعت شاومي نطاق التحديث ليشمل المزيد من الأجهزة. 

أصبح أحدث تصميم مُخصّص من الشركة متوفرًا الآن لهاتف Redmi Note 14 4G متوسط ​​المواصفات وجهاز Xiaomi Band 10 القابل للارتداء. إليك جميع التفاصيل.

سامسونج تطلق جهاز Galaxy Tab A11.. إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة سامسونج جهازها اللوحي الجديد Galaxy Tab A11 المزود بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي وتصميم نحيف، وذلك بهدف توفير تجارب رقمية مُحسّنة في مجالات العمل والتعلم والترفيه. يجمع الجهاز اللوحي الجديد بين إمكانيات الذكاء الاصطناعي الرئيسية والأداء السريع والتصميم الأنيق.

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

تطوير قاعات الأنشطة الإعلامية بمجمعات أسيوط والوادي الجديد

محافظ الإسكندرية يتابع سير إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل

محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي للعلوم والهندسة

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

