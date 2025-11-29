تفاصيل زيارة رئيس الشركة القابضة لمحطات الصرف الصحي بكفر الشيخ| صور

واصل المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولاته الميدانية بمحافظة كفر الشيخ، عقب انتهاء جولة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافتتاحه محطة مياه دقميرة النموذجية بتكلفة 150 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والعميد محمد جلال استشارى المشروعات بالشركة القابضة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس القابضة عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بقريتي العباسية وأبو هيكل بمركز الرياض، والممولة من شركاء التنمية الأوروبيين ضمن برنامج توسعة خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ.

وشدد رئيس الشركة القابضة على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المحددة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شملت الزيارة تفقد محطة صرف الحصفة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 1000 م³/ثانية وتخدم ما يقرب من 9000 نسمة، واطمأن على جاهزية المحطة ونسب الإنجاز الحالية.

وفي ختام جولته، عقد المهندس أحمد جابر اجتماعًا مع قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، مؤكدًا ضرورة الإسراع في نهو المشروعات القائمة، وزيادة معدلات التحصيل لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين كفاءة التشغيل والخدمات بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش المهندس أحمد جابر ضرورة وضع قواعد واضحة ومحددة لعمليات طرح المناقصات والتعاقدات وتقييم أداء المقاولين، مع التأكيد على أهمية إنشاء منصة مركزية للمناقصات والتعاقدات تضمن الشفافية وتسهم في تسريع دورة العمل وتحسين كفاءة الإنفاق.

ووجّه المهندس أحمد جابر، القطاعين المالي والتجاري بأهمية تطوير منظومة قراءات العدادات، ورفع كفاءة التعامل مع ملف الفاقد، والتصدي لعمليات السرقات والتعديات على الشبكات وخطوط المياه، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لضبط استدامة الموارد المائية.

كما شدد على ضرورة إجراء قياسات منتظمة لكميات المياه المنتجة والخارجة من المحطات لاحتساب نسبة الفاقد بدقة، وضمان كفاءة منظومة العدادات لدى العملاء بما يسهم في رفع دقة التحصيل وتحسين متابعة الاستهلاك.

وأكد المهندس أحمد جابر أهمية التزام الشركات التابعة بمعايير السلامة والصحة المهنية، ورفع جاهزية فرق التشغيل والصيانة، إلى جانب الاهتمام المستمر بـ مأمونية وجودة المياه وفقًا للمعايير القياسية.

وفي إطار تعزيز التنافسية بين الشركات، أعلن رئيس القابضة للمياه عن تنظيم مسابقة لأفضل محطة وأفضل رافع وأفضل مركز لخدمة العملاء على مستوى الشركات التابعة، وفق معايير دقيقة سيتم إعدادها وتقييمها من خلال لجان متخصصة.

كما أكد أهمية المشاركة المجتمعية والتوعية في دعم جهود تحسين الخدمات، إلى جانب الاهتمام بصيانة السيارات والمعدات ورفع كفاءتها، وتعزيز مسارات التحول الرقمي داخل الشركات لمواكبة التطوير المستهدف في القطاع.