محافظات

وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور

وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، محطة مياه الشرب بدقميرة بمركز كفرالشيخ، بطاقة إنتاجية 120 لتر/ثانية.

بلغت تكلفة المحطة حوالى 150 مليون جنيه، لخدمة ما يقرب من 65 ألف نسمة من أهالي قرى: دقميرة – الشيشيني – المحاطب – زهران – الزاوي – الاتحاد – السرايا – العمدة – سلام – أبو النصر – عزبة خميس، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم وتطوير خدمات مياه الشرب بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، بجانب عدد من قيادات وزارة الإسكان والمحافظة.

أعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بتواجده في محافظة كفرالشيخ، موجّهًا التحية للواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، وفريق العمل المشارك، مؤكدًا أن المحافظة تحظى باهتمام ودعم كاملين من وزارة الإسكان للارتقاء بالمرافق الحيوية، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

أوضح وزير الإسكان أن دعم مشروعات المرافق بمحافظة كفرالشيخ يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القرى والريف المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مرافق متكاملة تحقق حياة كريمة لأهالي المحافظة، وتلبي احتياجات المواطنين في مختلف المراكز، والتوسع في تغطية مشروعات البنية الأساسية.

في بداية كلمته، رحب محافظ كفرالشيخ بالمهندس شريف الشربيني خلال الافتتاح، مؤكدًا أن زيارة وزير الإسكان للمحافظة تعكس الاهتمام والتنسيق المستمر لدعم المشروعات الحيوية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، لافتًا إلى أن افتتاح المحطة الجديدة يمثل دفعة قوية لتحسين مستوى الخدمة بعدد من التجمعات الريفية بمراكز المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحطة ستُسهم في رفع الضغوط وتحسين تدفقات المياه بالمناطق المستفيدة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يضمن تحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

وأعرب عن خالص شكره لوزير الإسكان على دعمه المتواصل لمشروعات البنية الأساسية داخل المحافظة، وعلى التعاون الوثيق بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تحققت على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن افتتاح محطة مياه دقميرة يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة مياه الشرب، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوسيع الطاقة الإنتاجية بالمحطات القائمة وتنفيذ مشروعات جديدة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها.

وأشار إلى أن مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا استمرار العمل على دعم المشروعات التي تلبّي احتياجات المواطنين.    

   

