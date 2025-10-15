وزير الخارجية الإيطالي يعتزم تعيين آرتشي مبعوثا خاصا إلى غزة

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم /الأربعاء/ نيته تعيين برونو آرتشي، الدبلوماسي في وزارة الخارجية وسفير إيطاليا لدى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مبعوثا خاصا جديدا لإيطاليا إلى غزة.



وقال تاياني - على هامش مؤتمر حزبه "فورزا إيطاليا" (يمين الوسط)، ردا على سؤال حول آخر المستجدات بشأن المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني - "إنه تم عقد اجتماع فني في وزارة الخارجية برئاسة السفير آرتشي، الذي أرغب في تعيينه مبعوثا خاصا للوزارة إلى غزة".



وأضاف: "بدأنا بتقييم الوضع بشأن ما يمكن إرساله"، مشيرا إلى أنه تم بالفعل جمع مئات الأطنان من المواد الغذائية، وسنسرع بتوزيعها.