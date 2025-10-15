محافظ الغربية: إزالة 15 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة

تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من إزالة 15 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة ضمن المرحلة الثالثة للموجه 27 ، وذلك خلال 24 ساعة.

توجيهات محافظ الغربية



وقال اللواء محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة طنطا، إنه تم وقف تعديات على الزراعات وأعمال بناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 15 حالة لمبانى تحت الإنشاء ، وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

ردع مخالفين



وشدد محافظ الغربية ، على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً ، للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون.

وأشار محافظ الغربية، إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.