تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
التاريخ يغازل محمد صلاح.. أرقام وحقائق قبل موقعة ليفربول ونيوكاسل
مصر وإيران تبحثان في جدة تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف العدوان على غزة واستقرار المنطقة
مستشفيات غزة: 19 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم.. و11 بسبب المجاعة
صحة المصريين خط أحمر.. الحبس والغرامة عقوبة غش حلويات المولد
فيتش : مصر مهيأة للانتقال إلى اقتصاد معرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة
الإعلان عن القوائم المُحدثة مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بمصر
لو عايز تشتري عربية.. شعبة السيارات تعلن أخبارا سارة للمواطنين
13 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
4 جزاءات تأديبية على شاغلى الوظائف القيادية بالقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

بيوقف القلب فجأة .. جمال شعبان يوجه نصائح للحماية من مرض الشريان التاجي

جمال شعبان
جمال شعبان
ريهام قدري

شارك الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من النصائح الطبية للوقاية من مرض الشريان التاجي، الذي يُعد السبب الرئيسي لحالات توقف القلب المفاجئ.

وأكد شعبان أن البداية تكون بإجراء فحص شامل لاكتشاف عوامل الخطورة، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الكوليسترول، والعمل على ضبط هذه المعدلات.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الوزن المثالي، والوقاية من سمنة البطن، مع اتباع نظام غذائي صحي خالٍ من الوجبات السريعة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بالإضافة إلى تجنب السكريات الصناعية، والحرص على تناول وجبة الإفطار.

وشدد شعبان على ضرورة الابتعاد عن التدخين والمخدرات والمنشطات، والحصول على قسط كاف من النوم يومياً، مع ممارسة رياضة المشي لمدة 45 دقيقة بشكل منتظم.

الشريان التاجي القلب مرض الشريان التاجي

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

بالصور

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

هدى المفتي تخطف الأنظار بجمالها

هدى المفتي
هدى المفتي
هدى المفتي

إلى ما يرمز حرف V في سيارات كاديلاك الخارقة؟

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

