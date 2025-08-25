بيوقف القلب فجأة .. جمال شعبان يوجه نصائح للحماية من مرض الشريان التاجي

شارك الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من النصائح الطبية للوقاية من مرض الشريان التاجي، الذي يُعد السبب الرئيسي لحالات توقف القلب المفاجئ.

وأكد شعبان أن البداية تكون بإجراء فحص شامل لاكتشاف عوامل الخطورة، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الكوليسترول، والعمل على ضبط هذه المعدلات.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الوزن المثالي، والوقاية من سمنة البطن، مع اتباع نظام غذائي صحي خالٍ من الوجبات السريعة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بالإضافة إلى تجنب السكريات الصناعية، والحرص على تناول وجبة الإفطار.

وشدد شعبان على ضرورة الابتعاد عن التدخين والمخدرات والمنشطات، والحصول على قسط كاف من النوم يومياً، مع ممارسة رياضة المشي لمدة 45 دقيقة بشكل منتظم.