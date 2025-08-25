بعد رحيل هاني الناظر.. جمال شعبان يفجر السوشيال ميديا بمنشور مؤثر

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، منشورًا مؤثرًا عبر صفحته على "فيسبوك"، أعاد فيه مشاركة كلمات منسوبة للدكتور الراحل هاني الناظر، مؤكدًا أنها من مأثوراته الخالدة.

وجاء في البوست:

"لا شهادة البكالوريوس ولا الدكتوراه ولا حتى الأستاذية، ولا الفلوس كانوا يومًا من الأيام لهم علاقة بالرقى وسمو الأخلاق والإنسانية، ولكن كان الأصل والتربية والأدب والاستقرار النفسي هم الأساس."

وأشار شعبان، إلى أن هذه الكلمات تلخص جوهر فكر الناظر، الذي ظل يؤكد طوال حياته أن العلم والمال لا يصنعان قيمة الإنسان، بل تبقى الأخلاق والأصالة والتربية هي الركيزة الحقيقية.