بالصور

احترس من القيام بها .. خطورة فقع البثور في "مثلث الخطر" بالوجه

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟
آية التيجي

يُطلق الأطباء على المنطقة الممتدة من جسر الأنف حتى زوايا الفم اسم "مثلث الخطر في الوجه" أو "مثلث الموت"، وهي من أخطر الأماكن التي يجب تجنب فقع البثور أو الحبوب فيها.

ما هو مثلث الموت في الوجه؟

هذه المنطقة الصغيرة من الوجه تُعتبر مسارًا مباشرًا إلى الدماغ عبر الجيب الكهفي، وهو شبكة من الأوردة تقع خلف محجر العين، وفقا لما نشر في موقع كليفلاند كلينك.

ويمكن لوجود عدوى في هذه المنطقة، مثل بثرة مُزالة بطريقة خاطئة أو ثقب أنف ملوث ان تنتقل بسرعة إلى الدماغ وتسبب مضاعفات صحية خطيرة.

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟

من غير الشائع أن يؤدي فقع البثور في هذه المنطقة إلى الوفاة، لكن طبيًا هذا ممكن. فكل جرح صغير قد يسمح للبكتيريا بالدخول مسببًا عدوى جلدية، وفي حالات نادرة قد تتحول العدوى إلى مضاعفات أخطر مثل:

ـ خراج الدماغ (تجمع صديد داخل الدماغ).

ـ التهاب الدماغ.

ـ التهاب السحايا.

ـ شلل عضلات العين نتيجة تلف أعصاب الوجه.

ـ الالتهاب الرئوي.

ـ انسدادات إنتانية (جلطات دموية ملوثة تنتقل عبر الدم).

ـ السكتة الدماغية.

وهذه المضاعفات مرتبطة بحالة نادرة تُعرف باسم خثار الجيب الكهفي الإنتاني، والتي كانت قديمًا تشكل خطرًا مميتًا، لكن بفضل المضادات الحيوية أصبح علاجها ممكنًا إذا تم اكتشافها مبكرًا.

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟

لماذا يجب تجنب فقع البثور في مثلث الوجه؟

فقع الحبوب في هذه المنطقة لا يؤدي فقط لاحتمالية العدوى، بل قد يسبب أيضًا:

ـ التهابات جلدية.

ـ فرط التصبغ.

ـ ندوب ما بعد الالتهاب.

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟

نصائح للتعامل مع البثور في مثلث الخطر

ـ استخدام كمادات دافئة:

ضع قطعة قماش مبللة بماء دافئ على البثرة 10-15 دقيقة لتسريع الشفاء.

ـ رقعة البثور:

وإذا انفجرت البثرة، يمكن استخدام لاصقات البثور لامتصاص الإفرازات.

ـ استشارة طبيب جلدية: 

وقد يصف الطبيب مضادات حيوية أو علاجًا آمنًا للتخلص منها.

هل فقع البثور في مثلث الخطر يسبب الوفاة؟

متى يجب زيارة الطبيب؟

وإذا ظهرت أعراض عدوى قوية خلال 5 إلى 10 أيام من ظهور البثرة مثل:

ـ الحمى.

ـ الارتعاش والقشعريرة.

ـ انتشار التورم أو زيادة الألم.

وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب فورًا لتشخيص الحالة والبدء في العلاج المناسب.

وقد يبدو فقع البثور في مثلث الخطر بالوجه أمرًا بسيطًا، لكنه يحمل مخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى التهاب الدماغ أو الخرف الدماغي في حالات نادرة.

لذلك، ينصح الأطباء بتجنب العبث بهذه المنطقة نهائيًا، واللجوء إلى حلول طبية آمنة لعلاج حب الشباب والبثور.

مثلث الخطر في الوجه مثلث الموت فقع البثور عدوى الوجه التهاب الدماغ خثار الجيب الكهفي أضرار فقع الحبوب

