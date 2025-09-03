11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها

هناك بعض أنواع الفاكهة تحتوي على نسب منخفضة من الكربوهيدرات، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يتبعون نظام الكيتو دايت أو الحميات منخفضة السكر، وكذلك لمرضى السكري، دون أن تسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستوى سكر الدم.

فواكة مناسبة لمرضى السكري

وتعتبر الكربوهيدرات الصافي هي الألياف الموجودة في الفواكه لا تُمتص بالكامل في الجهاز الهضمي، وبالتالي لا تؤثر بشكل مباشر على مستويات الجلوكوز.

ويلجأ البعض لحساب ما يُعرف بـ الكربوهيدرات الصافية، أي مجموع الكربوهيدرات مطروحًا منها الألياف، لتقدير الكمية الفعلية التي يمتصها الجسم.

وهناك قائمة ببعض الفواكه منخفضة الكربوهيدرات، وفقا لما نشر في موقع «فيري ويل هيلث»، وتشمل ما يلي :

الزيتون

ـ الزيتون:

كوب واحد = 5.18 جم كربوهيدرات إجمالية، و0.72 جم صافية.

غني بالدهون الصحية والألياف، ومثالي للكيتو دايت.

توت العليق

ـ توت العليق:

10 حبات = 2.26 جم كربوهيدرات إجمالية، و1.02 جم صافية.

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ولا يرفع سكر الدم.

الكوسا

ـ الكوسا :

100 جم = 3.27 جم كربوهيدرات إجمالية، و2.47 جم صافية.

قليلة السعرات وغنية بالألياف والماء، ممتازة لصحة الجهاز الهضمي.

الطماطم

ـ الطماطم:

حبة واحدة = 5.05 جم كربوهيدرات إجمالية، و3.55 جم صافية.

غنية بالليكوبين وفيتامين C، وتُحارب الالتهابات.

الأفوكادو

ـ الأفوكادو:

حبة واحدة = 17.1 جم كربوهيدرات إجمالية، و3.6 جم صافية.

مصدر رائع للدهون الصحية والمغنيسيوم، ويساعد في خفض الكوليسترول.

الخيار

ـ الخيار:

حبة متوسطة = 5.9 جم كربوهيدرات إجمالية، و4.9 جم صافية.

يحتوي على 96% ماء، مناسب للترطيب اليومي.

جوز الهند

ـ جوز الهند الطازج:

كوب واحد = 12.9 جم كربوهيدرات إجمالية، و5.25 جم صافية.

غني بالألياف، مع ضرورة الانتباه لتجنب الأنواع المُضاف إليها السكر.

توت العليق الأسود

ـ توت العليق الأسود:

كوب واحد = 13.8 جم كربوهيدرات إجمالية، و6.17 جم صافية.

يحتوي على الأنثوسيانين المفيد لصحة الدماغ والقلب.

الفراولة

ـ الفراولة:

كوب كامل = 11.1 جم كربوهيدرات إجمالية، و8.22 جم صافية.

غنية بفيتامين C ومناسبة كبديل للحلويات.

الكيوي

ـ الكيوي:

حبة واحدة = 10.5 جم كربوهيدرات إجمالية، و8.25 جم صافية.

مصدر ممتاز لفيتامين C والبوتاسيوم، ويساعد على خفض ضغط الدم.

التوت البري

ـ التوت البري:

كوب واحد = 12 جم كربوهيدرات إجمالية، و8.4 جم صافية.

منخفض الكربوهيدرات عند تناوله طازجًا، ويدعم صحة القلب.

وتُعد هذه الفواكه خيارًا مثاليًا للكيتو دايت والأنظمة منخفضة الكربوهيدرات، إذ تجمع بين الألياف، الفيتامينات، مضادات الأكسدة، والدهون الصحية مع تأثير محدود على سكر الدم.

ويمكن لإدخال هذه الفواكة في النظام الغذائي أن يساعد مرضى السكري والباحثين عن فقدان الوزن على الاستمتاع بفوائد الفواكه دون القلق من الكربوهيدرات العالية.