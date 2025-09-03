قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل كشف عيوب الخاطب عند السؤال عنه من الغيبة المُحرّمة؟.. دار الإفتاء توضح
إنشاء 27 جامعة تكنولوجية| عمرو بصيلة: المهارات أهم من الشهادات في سوق العمل الحديث
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
ميدو يُطالب أبو ريدة بإنهاء خلاف حسام حسن وطولان لمصلحة المنتخب
تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيًا 2025 في أسرع وقت
عادته ولا هيشتريها .. «الغندور» يعلّق على هزيمة الزمالك أمام وادي دجلة
دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل
ميكالي: تدريب الأهلي «ليس سهلًا» .. وسأعود لمصر قريبًا
تتويج لنجاح الإصلاح الاقتصادي| مصر تتصدّر إفريقيا وتدخل قائمة العشر الكبار عالميًا في جذب الاستثمارات
نجم الأهلي السابق: الفارق بين المدرب المصري والأجنبي مجرد «برنيطة».. والبدري الأنسب حاليًا
11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها
تحرك عاجل من صحة سوهاج لمتابعة مُصابي حريق منزل امتد لـ 3 محال | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها

فواكة مناسبة لمرضى السكري
فواكة مناسبة لمرضى السكري
آية التيجي

هناك بعض أنواع الفاكهة تحتوي على نسب منخفضة من الكربوهيدرات، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يتبعون نظام الكيتو دايت أو الحميات منخفضة السكر، وكذلك لمرضى السكري، دون أن تسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستوى سكر الدم.

فواكة مناسبة لمرضى السكري 

وتعتبر الكربوهيدرات الصافي هي الألياف الموجودة في الفواكه لا تُمتص بالكامل في الجهاز الهضمي، وبالتالي لا تؤثر بشكل مباشر على مستويات الجلوكوز.

ويلجأ البعض لحساب ما يُعرف بـ الكربوهيدرات الصافية، أي مجموع الكربوهيدرات مطروحًا منها الألياف، لتقدير الكمية الفعلية التي يمتصها الجسم.

وهناك قائمة ببعض الفواكه منخفضة الكربوهيدرات، وفقا لما نشر في موقع «فيري ويل هيلث»، وتشمل ما يلي :

الزيتون

ـ الزيتون:

كوب واحد = 5.18 جم كربوهيدرات إجمالية، و0.72 جم صافية.

غني بالدهون الصحية والألياف، ومثالي للكيتو دايت.

توت العليق

ـ توت العليق:

10 حبات = 2.26 جم كربوهيدرات إجمالية، و1.02 جم صافية.

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ولا يرفع سكر الدم.

الكوسا

ـ الكوسا :

100 جم = 3.27 جم كربوهيدرات إجمالية، و2.47 جم صافية.

قليلة السعرات وغنية بالألياف والماء، ممتازة لصحة الجهاز الهضمي.

الطماطم

ـ الطماطم:

حبة واحدة = 5.05 جم كربوهيدرات إجمالية، و3.55 جم صافية.

غنية بالليكوبين وفيتامين C، وتُحارب الالتهابات.

الأفوكادو

ـ الأفوكادو:

حبة واحدة = 17.1 جم كربوهيدرات إجمالية، و3.6 جم صافية.

مصدر رائع للدهون الصحية والمغنيسيوم، ويساعد في خفض الكوليسترول.

الخيار

ـ الخيار:

حبة متوسطة = 5.9 جم كربوهيدرات إجمالية، و4.9 جم صافية.

يحتوي على 96% ماء، مناسب للترطيب اليومي.

جوز الهند

ـ جوز الهند الطازج:

كوب واحد = 12.9 جم كربوهيدرات إجمالية، و5.25 جم صافية.

غني بالألياف، مع ضرورة الانتباه لتجنب الأنواع المُضاف إليها السكر.

توت العليق الأسود

ـ توت العليق الأسود:

كوب واحد = 13.8 جم كربوهيدرات إجمالية، و6.17 جم صافية.

يحتوي على الأنثوسيانين المفيد لصحة الدماغ والقلب.

الفراولة

ـ الفراولة:

كوب كامل = 11.1 جم كربوهيدرات إجمالية، و8.22 جم صافية.

غنية بفيتامين C ومناسبة كبديل للحلويات.

الكيوي

ـ الكيوي:

حبة واحدة = 10.5 جم كربوهيدرات إجمالية، و8.25 جم صافية.

مصدر ممتاز لفيتامين C والبوتاسيوم، ويساعد على خفض ضغط الدم.

التوت البري

ـ التوت البري:

كوب واحد = 12 جم كربوهيدرات إجمالية، و8.4 جم صافية.

منخفض الكربوهيدرات عند تناوله طازجًا، ويدعم صحة القلب.

وتُعد هذه الفواكه خيارًا مثاليًا للكيتو دايت والأنظمة منخفضة الكربوهيدرات، إذ تجمع بين الألياف، الفيتامينات، مضادات الأكسدة، والدهون الصحية مع تأثير محدود على سكر الدم.

ويمكن لإدخال هذه الفواكة في النظام الغذائي  أن يساعد مرضى السكري والباحثين عن فقدان الوزن على الاستمتاع بفوائد الفواكه دون القلق من الكربوهيدرات العالية.

الفواكه منخفضة الفواكه منخفضة الكربوهيدرات الكيتو دايت حمية منخفضة السكر مرضى السكري الكربوهيدرات الصافية أطعمة صديقة للكيتو فوائد الفواكه الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

الإيجار القديم

الإسكان حسمت الأمر.. هل يحصل مستأجرو الإيجار القديم على شقق بمساحات أصغر؟

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

جوميز

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

السلاح

ترسانة أسلحة ومخدرات.. الداخلية تعلن القضاء على أخطر تشكيل عصابي بالدقهلية

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

جوزيه مورينيو

لسبب مثير .. مورينيو يرفض تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

محمد نجاتي

الجلابية لها سحرها | محمد نجاتي: الدراما الصعيدية ذات طابع خاص.. وشخصية «بحر» جذبتني

اخبار التوك شو

وزير الصحة عن وفاة عبير الأباصيري: لم نطلب منها أي مبالغ وتمت رعايتها طبيًا فورًا.. وجيش الاحتلال: نستعد لتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة |أخبار التوك شو

المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي

مصطفى الفقي: إزالة الحواجز أمام السفارة البريطانية "معاملة بالمثل" ولا يؤثر على العلاقات

بالصور

دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل

العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض

11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها

فواكة مناسبة لمرضى السكري
فواكة مناسبة لمرضى السكري
فواكة مناسبة لمرضى السكري

أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

أعراض نقص الحديد على الجلد والشعر والأظافر .. اعرف طرق الوقاية

لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟

فيديو

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد