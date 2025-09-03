قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رونالدو ولاعبو البرتغال يودّعون دييجو جوتا في حفل تأبين مؤثر .. شاهد
زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى
بهدف التجسّس العسكري.. إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أوفيك 19»
أسامة عرابي: «ريبيرو» لم يحصل على فرصته الكاملة مع الأهلي
اختل توازنه| مصرع شخص من الطابق التاسع بميت غمر والتحقيقات تكشف التفاصيل
ثورة طبية هائلة.. التنبؤ بالنوبات القلبية عن طريق الذكاء الصناعي | تفاصيل
كنت نايم ودي أسوأ حاجة في الدنيا.. أحمد السعدني يكشف كواليس تلقيه خبر وفاة والده
أمير عبدالحميد يُقدّم طلبًا لاتحاد الكرة للانضمام لجهاز الأهلي وترك المنتخب
أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر
بعد طرده أمام وادي دجلة.. «الونش» يرد على عقوبة الزمالك بآية قرآنية | شاهد
يحصلون على 0.8% فقط من التمويل|قمة العشرين في مصر: صغار المزارعين مفتاح حل أزمة الغذاء العالمية
شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف
بالصور

أعراض نقص الحديد على الجلد والشعر والأظافر .. اعرف طرق الوقاية

لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
آية التيجي

لا يقتصر نقص الحديد على الشعور بالتعب والإرهاق وانخفاض الهيموجلوبين فحسب، بل يمتد تأثيره ليظهر على البشرة والشعر والأظافر في صورة علامات مبكرة يمكن ملاحظتها بالعين المجردة.

لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟

ويؤثر نقص الحديد على توصيل الأكسجين للأنسجة، نشاط الإنزيمات، وتخليق الكولاجين والكيراتين، مما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة على الجلد وفروة الرأس والأظافر قبل أن يتم اكتشافه عبر فحوصات الدم مثل الهيموجلوبين والفيريتين وتشبع الترانسفيرين.

ويعتبر الحديد عنصر أساسي لتكاثر خلايا البشرة، إنتاج الكولاجين، وتكوين الكيراتين المسؤول عن صحة الشعر والأظافر. وعند نقصه، يقل ترابط الكولاجين، يضعف تركيب الكيراتين، وتنخفض أكسجة الأنسجة، وهو ما يسبب جفاف الجلد، هشاشة الأظافر، وتساقط الشعر.

ومن أبرز أعراض نقص الحديد التي تظهر على الجلد والشعر والأظافر، وفقا لما جاء في موقع Times of India، وتشمل ما يلي :

ـ شحوب الجلد والأغشية المخاطية:

ونتيجة انخفاض الهيموجلوبين، مما يجعل البشرة أفتح من لونها الطبيعي.

ـ جفاف الجلد والحكة:

بسبب ضعف الحاجز الجلدي وتراجع تكاثر الخلايا الكيراتينية.

ـ التهاب الشفاه واللسان:

وتشققات مؤلمة بزوايا الفم ولسان أملس نتيجة ضمور الغشاء المخاطي.

ـ هشاشة الأظافر أو شكل الملعقة

وهي علامة شائعة على نقص الحديد المزمن.

ـ تساقط الشعر: 

ويرتبط نقص الفيريتين بـ الثعلبة وتساقط الشعر الكربي.

ـ بطء التئام الجروح:

وبسبب ضعف ترسيب الكولاجين وزيادة خطر الالتهابات.

كيفية الوقاية من نقص الحديد

ـ تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، الكبدة، الدواجن، الأسماك، البقوليات، والسبانخ.

ـ تعزيز امتصاص الحديد بفيتامين C من الحمضيات، الطماطم، الفراولة والفلفل الحلو.

ـ تجنب مثبطات امتصاص الحديد مثل الشاي والقهوة مع الوجبات.

ـ تناول الأطعمة المدعمة بالحديد مثل الحبوب والدقيق.

ـ المتابعة الطبية عند وجود فقدان دم مزمن أو غزارة الدورة الشهرية.

ـ إجراء فحوصات دورية للهيموجلوبين والفيريتين خاصة للحامل والنباتيين وكبار السن.

ـ استخدام مكملات الحديد عند وصفها من الطبيب فقط.

ويمكن التعرف المبكر على أعراض نقص الحديد مثل شحوب الجلد، هشاشة الأظافر، وتساقط الشعر، يساعد على التدخل السريع وعلاج المشكلة قبل تفاقمها.

والاعتماد على نظام غذائي متوازن غني بالحديد مع الفحوصات الدورية يُعتبر أفضل وسيلة للوقاية ودعم الصحة العامة.

أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر

أعراض نقص الحديد على الجلد والشعر والأظافر .. اعرف طرق الوقاية

بعد كارثة إسراء عروس حلوان.. اعرف مخاطر الحقن التجميلية في المراكز غير المختصة

ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

