بالصور

بعد كارثة إسراء عروس حلوان.. اعرف مخاطر الحقن التجميلية في المراكز غير المختصة

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسماء محمد

أثارت واقعة وفاة إسراء عروس حلوان ضجة كبيرة على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بسبب حادثها المأساوي.

سبب وفاة إسراء عروس حلوان 

وتوفيت إسراء عروس حلوان أثناء استعدادات الفرح وهى لم تتجاوز الـ 26 عامًا من عمرها ليتحوّل الفرح لجنازة.

 ذهبت إسراء عروس حلوان إلى أحد المراكز المتخصصة في التجميل وتم حقن المادة بشكل خاطئ مما أدى إلى دخولها في غيبوبة والوفاة لذا يجب التأكد من أن العاملين في المركز مختصين في علاج هذه المشاكل.

وفي السنوات الماضية ظهر ترويج كبير لجلسات التجميل مما جعل الفتيات يقبلن عليها لذا يجب التوعية بهذه الجلسات ومعرفة حدود مخاطرها.

الفيلر والبوتكس

خطورة الحقن من غير مختص

استخدام الحقن التجميلية من شخص غير مدرب مثل البوتوكس والفيلر والدهون أمر محفوف بعدم اليقين والمخاطر، مما قد يتسبب في عدد كبير من الآثار الجانبية الضارة المحتملة .
ووفقا لما جاء في موقع thevalleyplasticsurgery نكشف لكم مخاطر الحقن التجميلية عند الاستخدام بشكل غير احترافي أو من قبل أشخاص غير مختصين غير الوفاة والجلطات.

مضاعفات حقن التجاعيد 

 يمنع توكسين البوتولينوم إطلاق الناقل العصبي الأسيتيل كولين، مما يؤدي إلى شلل المنطقة المستهدفة مما يؤدي إلى تقليل التجاعيد عند استخدامه بنجاح وتتميز حقن تعديلات الأعصاب الشائعة، مثل البوتوكس والديسبورت والزيومين، بخصائص معينة ولكن في حال استخدامها بشكل غير صحيح قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

استخدامات البوتوكس والفيلر

تدلي الجفون

يُعدّ ترهل الجفون والشفتين أحيانًا أحد الآثار الجانبية لحقن مُعدّل الأعصاب و يعاني حوالي واحد من كل عشرين شخصًا ممن يتلقون البوتوكس من مشاكل في تدلي الجفن، ولكن هذه النسبة تنخفض إلى أقل من ١٪ إذا قام طبيب ماهر بالحقن .

مشاكل البلع والكلام

أظهرت الدراسات أن حقن منظمات الأعصاب في الوجه يمكن أن تؤثر على العديد من المجموعات العضلية الرئيسية المسؤولة عن البلع وإنتاج الكلام كما قدمت نفس الدراسات أدلة قاطعة على أن الجرعات العالية من سم البوتولينوم، أو الحقن العميق غير المدروس، يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم  وخفض اللعاب، وصعوبة البلع ، وعسر التلفظ وكلام بطيء أو غير واضح.

للوقاية من مضاعفاتها الخطيرة.. تجنب أسباب صعوبة البلع

ضعف الرقبة

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي مشكلات ثني الرقبة الناتجة عن الحقن غير الدقيق إلى عدم قدرة المرضى على إبقاء رؤوسهم مرفوعة، مما يؤثر سلبًا على الحركة وسهولة إكمال المهام اليومية.

عدم التماثل

يمكن أن يؤدي اختيار موضع الحقن بشكل سيئ إلى عدم تناسق الوجه، وهو أمر غير مرغوب فيه من الناحية الجمالية ومزعج عاطفياً.

مضاعفات حقن الحشو الجلدي


الحساسية

على الرغم من ندرة ردود الفعل التحسسية تجاه الحشوات، إلا أن عدم إجراء اختبار الحساسية قبل إجراء الحشوات قد يؤدي إلى ردود فعل تحسسية سلبية لدى بعض المرضى وقد يشمل ذلك الوذمة الوعائية (تورم تحت الجلد)، أو في الحالات الأكثر خطورة، الحساسية المفرطة.

الالتهاب والعدوى

يمكن أن تُسبب البكتيريا أو الفيروسات أو أنواع المبيضات (الفطريات) العدوى وللأسف قد يقوم أشخاص عديمو الخبرة وغير مُدرَّبين بخلط أو إعادة تركيب المنتجات في ظروف غير مثالية، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بسبب التلوث الميكروبي، بما في ذلك الالتهابات الشديدة وتلف الأنسجة.

الكتل والعقيدات

قد تظهر مشاكل جلدية مرتفعة، مثل العقيدات والرواسب تحت الجلد ، تُسبب تكتلات ونتوءات عند استخدام مواد حقن غير مناسبة كما قد تُسبب أي مادة حشو تقريبًا تشوهات جلدية عند حقن كمية زائدة في منطقة صغيرة.

الوذمة

يمكن أن يحدث الوذمة في أي مكان عولج بحشوات الحشوات دون فعالية.

ومن الأمثلة المثيرة للقلق وذمة ما قبل الوجنة، وهي تورم غير مرغوب فيه في الخد، والذي قد يحدث إذا تم حقن حشوات حمض الهيالورونيك بشكل غير صحيح في الحاجز الحجاجي والغشاء المحيط بمحجر العين.

