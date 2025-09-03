أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض شيوعًا حول العالم، ويُعتبر عامل خطر رئيسي للإصابة بـ أمراض القلب والسكتة الدماغية.

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

وغالبًا ما يتطور المرض بصمت دون أعراض واضحة حتى تظهر مضاعفات خطيرة. لذلك، يؤكد الأطباء أن النظام الغذائي يلعب دورًا أساسيًا في الوقاية وإدارة ضغط الدم، خاصة خلال وجبة الفطور.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Times of India، حذّر طبيب القلب الشهير الدكتور سانجاي بوجراج عبر حسابه على إنستجرام من بعض أطعمة الفطور الشائعة التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ وتزيد من مخاطر النوبات القلبية في ساعات الصباح الأولى.

الطفرة الصباحية في ضغط الدم

يتقلب ضغط الدم طبيعيًا خلال اليوم، ويحدث ما يُعرف بـ "الطفرة الصباحية" بعد الاستيقاظ مباشرة نتيجة لتأثير الساعة البيولوجية وهرمونات مثل الأدرينالين. إلا أن ارتفاعه بشكل مبالغ فيه قد يكون خطيرًا لدى مرضى الضغط.

أطعمة فطور تُسبب ارتفاع ضغط الدم

وأشار الدكتور بوجراج، إلى أن بعض الأطعمة الشائعة قد تُضعف التحكم في الضغط بسبب محتواها من الصوديوم والسكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة، ومنها:

ـ خبز التوست:

رغم أنه مصنوع من الحبوب الكاملة، إلا أن الأنواع التجارية غالبًا ما تحتوي على أملاح مضافة ودهون غير صحية.

ـ الشوفان:

ويحتوي على سكريات وصوديوم لتحسين النكهة، مما يرفع سكر الدم ويؤثر سلبًا على ضغط الدم.

ـ حبوب الجرانولا:

وقد تحتوي على نسب عالية من السكر والزيوت غير الصحية والصوديوم، وهو ما يزيد الالتهابات ويُضعف صحة الأوعية الدموية.

دور الصوديوم والكربوهيدرات في ارتفاع الضغط

ويؤدي الصوديوم الزائد إلى احتباس الماء وزيادة حجم الدم، مما يرفع ضغط الدم.

وترفع الكربوهيدرات المكررة مستوى الأنسولين بسرعة، مما يعزز احتباس الصوديوم في الكلى ويحفز الجهاز العصبي الودي، وبالتالي ارتفاع الضغط.

وتساهم السكريات المخفية في حبوب الإفطار والجرانولا في زيادة الوزن، الالتهابات، وضعف وظائف الأوعية الدموية.

بدائل صحية للفطور لمرضى الضغط

وينصح الدكتور بوجراج بالتركيز على الأطعمة الكاملة قليلة المعالجة، ومنها:

ـ الفواكه الطازجة:

مثل التوت والتفاح والكمثرى والحمضيات، الغنية بالألياف وتساعد على استقرار سكر الدم.

ـ الدهون الصحية:

مثل المكسرات غير المملحة، بذور الشيا والكتان، والأفوكادو.

ـ البروتينات:

كالبيض، الزبادي اليوناني، الجبن القريش، والبقوليات لدعم استقرار الطاقة والشعور بالشبع.

ـ خيارات قليلة الصوديوم:

مثل تحضير الوجبات في المنزل باستخدام مكونات طازجة للتحكم في نسبة الملح.

ويعتبر اختيار أطعمة صحية للفطور خطوة أساسية في التحكم بـ ارتفاع ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويُفضل تجنب الأطعمة المصنعة الغنية بالملح والسكريات، والتركيز على الأغذية الطبيعية لدعم الصحة العامة.