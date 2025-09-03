قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو ولاعبو البرتغال يودّعون دييجو جوتا في حفل تأبين مؤثر .. شاهد
زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى
بهدف التجسّس العسكري.. إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أوفيك 19»
أسامة عرابي: «ريبيرو» لم يحصل على فرصته الكاملة مع الأهلي
اختل توازنه| مصرع شخص من الطابق التاسع بميت غمر والتحقيقات تكشف التفاصيل
ثورة طبية هائلة.. التنبؤ بالنوبات القلبية عن طريق الذكاء الصناعي | تفاصيل
كنت نايم ودي أسوأ حاجة في الدنيا.. أحمد السعدني يكشف كواليس تلقيه خبر وفاة والده
أمير عبدالحميد يُقدّم طلبًا لاتحاد الكرة للانضمام لجهاز الأهلي وترك المنتخب
أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر
بعد طرده أمام وادي دجلة.. «الونش» يرد على عقوبة الزمالك بآية قرآنية | شاهد
يحصلون على 0.8% فقط من التمويل|قمة العشرين في مصر: صغار المزارعين مفتاح حل أزمة الغذاء العالمية
شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض شيوعًا حول العالم، ويُعتبر عامل خطر رئيسي للإصابة بـ أمراض القلب والسكتة الدماغية.

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

وغالبًا ما يتطور المرض بصمت دون أعراض واضحة حتى تظهر مضاعفات خطيرة. لذلك، يؤكد الأطباء أن النظام الغذائي يلعب دورًا أساسيًا في الوقاية وإدارة ضغط الدم، خاصة خلال وجبة الفطور.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Times of India، حذّر طبيب القلب الشهير الدكتور سانجاي بوجراج عبر حسابه على إنستجرام من بعض أطعمة الفطور الشائعة التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ وتزيد من مخاطر النوبات القلبية في ساعات الصباح الأولى.

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

الطفرة الصباحية في ضغط الدم

يتقلب ضغط الدم طبيعيًا خلال اليوم، ويحدث ما يُعرف بـ "الطفرة الصباحية" بعد الاستيقاظ مباشرة نتيجة لتأثير الساعة البيولوجية وهرمونات مثل الأدرينالين. إلا أن ارتفاعه بشكل مبالغ فيه قد يكون خطيرًا لدى مرضى الضغط.

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

أطعمة فطور تُسبب ارتفاع ضغط الدم

وأشار الدكتور بوجراج، إلى أن بعض الأطعمة الشائعة قد تُضعف التحكم في الضغط بسبب محتواها من الصوديوم والسكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة، ومنها:

ـ خبز التوست: 

رغم أنه مصنوع من الحبوب الكاملة، إلا أن الأنواع التجارية غالبًا ما تحتوي على أملاح مضافة ودهون غير صحية.

ـ الشوفان: 

ويحتوي على سكريات وصوديوم لتحسين النكهة، مما يرفع سكر الدم ويؤثر سلبًا على ضغط الدم.

ـ حبوب الجرانولا: 

وقد تحتوي على نسب عالية من السكر والزيوت غير الصحية والصوديوم، وهو ما يزيد الالتهابات ويُضعف صحة الأوعية الدموية.

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

دور الصوديوم والكربوهيدرات في ارتفاع الضغط

ويؤدي الصوديوم الزائد إلى احتباس الماء وزيادة حجم الدم، مما يرفع ضغط الدم.

وترفع الكربوهيدرات المكررة مستوى الأنسولين بسرعة، مما يعزز احتباس الصوديوم في الكلى ويحفز الجهاز العصبي الودي، وبالتالي ارتفاع الضغط.

وتساهم السكريات المخفية في حبوب الإفطار والجرانولا في زيادة الوزن، الالتهابات، وضعف وظائف الأوعية الدموية.

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

بدائل صحية للفطور لمرضى الضغط

وينصح الدكتور بوجراج بالتركيز على الأطعمة الكاملة قليلة المعالجة، ومنها:

ـ الفواكه الطازجة: 

مثل التوت والتفاح والكمثرى والحمضيات، الغنية بالألياف وتساعد على استقرار سكر الدم.

ـ الدهون الصحية: 

مثل المكسرات غير المملحة، بذور الشيا والكتان، والأفوكادو.

ـ البروتينات: 

كالبيض، الزبادي اليوناني، الجبن القريش، والبقوليات لدعم استقرار الطاقة والشعور بالشبع.

ـ خيارات قليلة الصوديوم:

مثل تحضير الوجبات في المنزل باستخدام مكونات طازجة للتحكم في نسبة الملح.

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

ويعتبر اختيار أطعمة صحية للفطور خطوة أساسية في التحكم بـ ارتفاع ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويُفضل تجنب الأطعمة المصنعة الغنية بالملح والسكريات، والتركيز على الأغذية الطبيعية لدعم الصحة العامة.

ارتفاع ضغط الدم وجبة الفطور الصوديوم النوبات القلبية السكتة الدماغية أطعمة ترفع ضغط الدم أطعمة صحية للفطور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

الإيجار القديم

الإسكان حسمت الأمر.. هل يحصل مستأجرو الإيجار القديم على شقق بمساحات أصغر؟

جوميز

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

السلاح

ترسانة أسلحة ومخدرات.. الداخلية تعلن القضاء على أخطر تشكيل عصابي بالدقهلية

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

جانب من الحادث

إصابة 28 شخصا في انقلاب أتوبيس بالشرقية .. صور

ترشيحاتنا

أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بسرقة نصف كيلو ذهب من شقة بالتبين

طفل المرور

غداً .. أولى جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين للتعدّي على طالب في المقطم

محكمة

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة لوحات إحدى السيارات بالجيزة

بالصور

أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

أعراض نقص الحديد على الجلد والشعر والأظافر .. اعرف طرق الوقاية

لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟

بعد كارثة إسراء عروس حلوان.. اعرف مخاطر الحقن التجميلية في المراكز غير المختصة

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام

فيديو

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد