هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟.. دراسة تكشف الحقائق

أصبح الصيام المتقطع واحداً من أكثر الأنظمة الغذائية انتشاراً في العالم، حيث يلجأ إليه الكثيرون لإنقاص الوزن وتحسين الصحة.

فوائد الصيام المتقطع

ولكن ما زالت الدراسات تكشف عن فوائده وأضراره المحتملة، وفيما يلي هناك العديد من فوائد الصيام المتقطع، وفقا لما نشر في موقع Cleveland Clinic و Mayo clinic، ومن أبرزها ما يلي :

ـ تحسين صحة القلب:

وقد يساعد الصيام المتقطع في تقليل ضغط الدم، مستويات الكوليسترول، ومستويات السكر في الدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ تنظيم مستويات السكر:

وأظهرت دراسة نُشرت في National Library of Medicine أن الصيام المتقطع قد يعزز حساسية الأنسولين، ويساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟

ـ فقدان الوزن:

ويساعد الصيام المتقطع على حرق الدهون المخزنة من خلال تقليل السعرات الحرارية وتحفيز الجسم على استخدام الطاقة من الدهون.

ـ تحسين وظائف الدماغ:

وأوضحت دراسات أجرتها National Institute on Aging، أن الصيام المتقطع قد يدعم صحة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر.

أضرار الصيام المتقطع

ذكرت Harvard T.H. Chan School of Public Health عن بعض أضرار الصيام المتقطع، ومن أبرزها:

ـ الإرهاق والدوخة:

في المراحل الأولى من اتباع النظام قد يشعر البعض بالتعب، الصداع، أو ضعف التركيز.

ـ مشاكل في الجهاز الهضمي:

مثل الإمساك أو الانتفاخ نتيجة التغيير المفاجئ في مواعيد الأكل.

ـ اضطرابات النوم:

وبعض الأشخاص قد يواجهون صعوبة في النوم بسبب التغير في مستوى السكر بالدم.

ـ غير مناسب للجميع:

وقد يكون الصيام المتقطع خطيراً لمرضى السكري الذين يعتمدون على الأنسولين، أو للحوامل والمرضعات، أو من يعانون من اضطرابات الأكل.

ويعد الصيام المتقطع مفيد لفقدان الوزن وتحسين صحة القلب والدماغ، لكن يجب اتباعه بحذر.

قد يكون ضاراً لبعض الفئات، لذا يُفضل استشارة الطبيب قبل البدء به.