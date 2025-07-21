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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

10 نصائح سهلة لقياس ضغط الدم في المنزل دون أخطاء

ضغط الدم
ضغط الدم
هاجر هانئ

من المهم الحفاظ على مستويات ضغط الدم للحفاظ على صحتك العامة وعافيتك. ووفقًا للخبراء، يُعد ارتفاع ضغط الدم، قاتلًا صامتًا يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية ومضاعفات خطيرة أخرى إذا لم يُسيطر عليه. لذا، تُعد المراقبة المنتظمة جزءًا أساسيًا من إدارة ارتفاع ضغط الدم والوقاية منه. ولكن كيف يُمكن القيام بذلك بأمان في المنزل؟

نصائح لقياس ضغط الدم في المنزل

وفقًا للدكتورة بريانكا سهراوات، أخصائية الأعصاب من معهد AIIMS في دلهي، أصبح قياس ضغط الدم في المنزل أمرًا سهلًا بفضل التقدم التكنولوجي. ولكن، لضمان دقة القراءات، اتبع بعض الخطوات والممارسات الصحيحة.

-الراحة قبل قياس ضغط الدم

أوضحت لمتابعيها على إنستجرام: "عندما تستعد لأخذ القياسات، تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة لمدة خمس دقائق قبلها". وأضافت: "لا تأخذ قياسات ضغط الدم مباشرةً بعد الانتهاء من التمرين أو تناول الطعام". اجلس بهدوء واسترخِ للسماح لجسمك بالعودة إلى حالة الراحة. هذا يضمن عدم ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا بسبب العوامل الخارجية.

-أفرغ مثانتك

إذا شعرتَ برغبةٍ في استخدام المرحاض، فعليكَ دائمًا التبول قبل قياس ضغط دمك، كما قال الدكتور سهراوات. يعتقد الخبراء أن امتلاء المثانة قد يؤدي إلى قراءةٍ خاطئةٍ لضغط الدم. فعندما تكون المثانة ممتلئةً، فإنها تُسبب ضغطًا على الأوعية الدموية المحيطة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

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-لا كافيين لمدة 30 دقيقة قبل القراءات

قبل نصف ساعة على الأقل من قياس ضغط دمك، تجنّب تناول أي مشروبات تحتوي على الكافيين، كالشاي أو القهوة أو التدخين. يقول الدكتور سهراوات إن الكافيين يُحفّز الجهاز العصبي، ما يزيد من معدل ضربات القلب ويُضيّق الأوعية الدموية، ويرفع ضغط الدم مؤقتًا.

-ليس بعد الوجبات مباشرة

عادةً، ينخفض ضغط الدم بشكل طبيعي لفترة وجيزة بعد تناول الطعام مباشرةً، وذلك بسبب إعادة توجيه تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي. ووفقًا للخبراء، يحدث هذا عندما تُسبب بعض الأطعمة ارتفاعًا خاطئًا في ضغط الدم، مثل الملح والدهون المشبعة والكافيين.

-اعتني بوضعيتك

عند الجلوس لقياس ضغط الدم، تأكد من وجود مسند كافٍ للظهر ومساند للذراعين، كما قال الدكتور سهراوات، قد تؤدي الوضعية الخاطئة، بما في ذلك الانحناء عند قياس ضغط الدم، إلى قراءات غير دقيقة ومرتفعة بشكل خاطئ، وذلك بسبب تأثير الجاذبية على ضغط الدم في الذراع مقارنةً بالقلب.

طرق بسيطة للسيطرة على إرتفاع ضغط الدم

-يجب ألا يكون سوار جهاز قياس ضغط الدم مرتفعًا

إذا كان رباط الجهاز مشدودًا جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى قراءة خاطئة لضغط الدم، إذ يُسبب ضغطًا على الشريان أكثر من اللازم، مما يؤدي إلى قياس غير دقيق. وأضافت: "يجب أن يكون بإمكانك إدخال إصبعين على الأقل في الرباط".

-يجب قياس الذراعين اليمنى واليسرى

لا فرق في أي ذراع تقيس ضغط الدم، ولكن تأكد من فحص كليهما للحصول على قراءات دقيقة. يقول الدكتور سهراوات: "يجب أن يكون هناك فرق لا يقل عن 10 مم/زئبق في كليهما".

أيًا كان ذراعك الذي يحمل قراءة أعلى، فاعتبره الذراع الأخير.

-نفس الوقت كل يوم

تأكد من أن وقت قياس ضغط دمك هو نفسه يوميًا. وأضافت: "أنصح مرضاي بقياسه يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا والثامنة مساءً".

-الحفاظ على مخطط ضغط الدم

"خذ قراءتين بفارق دقيقة واحدة، ثم استخرج متوسطهما، وهذا هو ضغط دمك النهائي". 

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-استشر طبيبك

مع أن مراقبة ضغط دمك في المنزل تُعدّ أداة قيّمة لإدارة صحتك، إلا أنه من الضروري تذكّر أنها لا تُغني عن الفحوصات الدورية لدى الطبيب، ناقش دائمًا قراءات ضغط دمك المنزلية مع طبيبك، الذي يُمكنه تقديم التوجيه والعلاج عند الحاجة.

المصدر: timesnownews.

ضغط الدم المثانة قياس ضغط الدم

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