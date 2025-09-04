قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة يومية تشكل خطراً على الدماغ.. تزيد خطر الإصابة بالخرف المبكر

أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية
آية التيجي

قد يظن الكثيرون أن بعض الأطعمة اليومية غير ضارة بل لذيذة وسهلة التحضير، لكنها في الحقيقة تُعتبر بمثابة سم بطيء يهاجم خلايا الدماغ بصمت. 

أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية

وحذرت بعض الأبحاث، أن هذه الأطعمة تسبب ضعف الذاكرة، انخفاض الكتلة العصبية، وتزيد احتمالية الإصابة بالخرف المبكر ومرض الزهايمر، وفقا لما نشره في موقع New York Post، وتشمل ما يلي:

- الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة:

تشمل الخبز الأبيض، المخبوزات الجاهزة، والبطاطس المقلية. هذه الأطعمة تؤدي إلى تقلبات حادة في مستوى السكر بالدم، مما يحفز التهابات عصبية تُضعف التفكير والقدرة على اتخاذ القرار.

كما أن السكر المضاف في الحلويات والمشروبات الغازية مرتبط بتراكم بروتينات ضارة في الدماغ تُعد مؤشرًا مبكرًا للإصابة بمرض الزهايمر.

أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية

- الدهون المتحولة:

توجد بكثرة في المارجرين، المقليات، الحلويات المعلبة والمعجنات الصناعية. وأكدت الأبحاث أن الدهون المتحولة تسبب التهابات مزمنة في خلايا الدماغ، وتؤثر سلبًا على الذاكرة، وترفع خطر الخرف المبكر.

أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية

- طرق الطهي عالية الحرارة:

القلي أو الشواء في درجات حرارة مرتفعة يُنتج مركبات ضارة تُعرف بمواد الأكسدة، وهي تسبب التهابات عصبية وتغيرات في الدماغ شبيهة بتلك التي يُلاحظها الأطباء عند مرضى الزهايمر.

أطعمة تسبب ضعف الذاكرة وانخفاض الكتلة العصبية

- المحليات الصناعية:

رغم أنها بديل شائع للسكر، إلا أن المحليات الصناعية قد تؤدي إلى التهابات عصبية وتؤثر على توازن بكتيريا الأمعاء، وهو ما ينعكس سلبًا على التركيز والذاكرة، ويزيد من خطر الإصابة بالخرف على المدى الطويل.

ويشكل الإفراط في تناول الكربوهيدرات المكررة، الدهون المتحولة، المحليات الصناعية، والأطعمة المطهية بدرجات حرارة عالية يشكل تهديدًا خطيرًا لصحة الدماغ.

وللحفاظ على ذاكرة قوية وتقليل خطر الخرف المبكر والزهايمر، ينصح خبراء التغذية بتقليل هذه الأطعمة والاعتماد على نظام غذائي متوازن غني بالخضار والفواكه الطازجة، البروتينات الصحية، وأحماض أوميجا 3.

أطعمة تضر الدماغ ضعف الذاكرة الخرف المبكر مرض الزهايمر السكريات المضافة الدهون المتحولة المحليات الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

الفنانة حنين سعيد

حنين سعيد تكشف لصدى البلد كواليس وأسرار شخصيتها في فيلم ضي |فيديو

هالة صدقي

تكريم هالة صدقي فى مهرجان بردية السينمائى دورة وحيد حامد

سليم سحاب

عدت إلى بيتي .. سليم سحاب يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة

بالصور

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد