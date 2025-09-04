دراسة صادمة .. بعض الفواكه تضر صحة الأسنان أكثر مما تعتقد

يعتقد الكثيرون أن الفواكه وجبة خفيفة وصحية تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن السكريات والأحماض الموجودة في الفواكه قد تكون من أخطر العوامل المسببة لتآكل الأسنان.

تأثير الفواكه على صحة الأسنان

وبحسب دراسة نُشرت في المجلة البريطانية لطب الأسنان، فإن الإفراط في شرب عصير الفواكه يزيد من خطر تآكل مينا الأسنان، بينما تناول الفاكهة كاملة يقلل هذا التأثير السلبي.

وتابع الباحثون، أنه يعود السبب إلى أن العصائر تحتوي على تركيز عالٍ من السكر والأحماض مقارنة بالفاكهة الكاملة.

الفواكه الأكثر خطورة على الأسنان

وتمثل الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون، بأنها غنية بفيتامين C لكنها شديدة الحموضة وقد تسبب تآكل الأسنان مع كثرة الاستهلاك.

أما بالنسبة لتناول الفواكه الاستوائية مثل الأناناس والمانجو، فهي منعشة ولذيذة لكنها غنية بالسكريات والأحماض التي تؤثر على المينا.

وقد يكون تناول الفراولة والتوت مفيدة للجسم، لكن قد تترك بقعًا على الأسنان إذا لم يتم تنظيفها بعد الأكل.

ولكن بالنسبة إلى الموز قليل الأحماض، إلا أنه يحتوي على النشويات التي قد تلتصق بالأسنان وتسبب التسوس.

أما التفاح والكمثرى، فرغم احتوائهما على بعض الأحماض، فإن نسبة الماء والألياف العالية تساعد على إفراز اللعاب وتنظيف الأسنان طبيعيًا.

نصائح للحفاظ على صحة الأسنان عند تناول الفواكه

ـ تناول الفاكهة كاملة بدلًا من عصرها.

ـ اجعل الفواكه جزءًا من الوجبات الرئيسية وليس وجبة خفيفة منفصلة.

ـ بعد تناول الحمضيات، انتظر 30 دقيقة قبل تنظيف الأسنان.

ـ إذا شربت العصير، اشربه دفعة واحدة بدلًا من رشفات متكررة.

ويعد تناول الفواكه ضرورية لصحة الجسم، لكن طريقة تناولها هي العامل الأهم في حماية الأسنان. وللحفاظ على صحة الأسنان ينصح الأطباء بالاعتدال في استهلاك الفواكه الحمضية وعصائر الفاكهة، والاعتماد على الفاكهة الكاملة كخيار أفضل.