كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
بالصور

دراسة صادمة .. بعض الفواكه تضر صحة الأسنان أكثر مما تعتقد

تأثير الفواكه على صحة الأسنان
تأثير الفواكه على صحة الأسنان
آية التيجي

يعتقد الكثيرون أن الفواكه وجبة خفيفة وصحية تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن السكريات والأحماض الموجودة في الفواكه قد تكون من أخطر العوامل المسببة لتآكل الأسنان.

تأثير الفواكه على صحة الأسنان

وبحسب دراسة نُشرت في المجلة البريطانية لطب الأسنان، فإن الإفراط في شرب عصير الفواكه يزيد من خطر تآكل مينا الأسنان، بينما تناول الفاكهة كاملة يقلل هذا التأثير السلبي.

وتابع الباحثون، أنه يعود السبب إلى أن العصائر تحتوي على تركيز عالٍ من السكر والأحماض مقارنة بالفاكهة الكاملة.

تأثير الفواكه على صحة الأسنان

الفواكه الأكثر خطورة على الأسنان

وتمثل الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون، بأنها غنية بفيتامين C لكنها شديدة الحموضة وقد تسبب تآكل الأسنان مع كثرة الاستهلاك.

أما بالنسبة لتناول الفواكه الاستوائية مثل الأناناس والمانجو، فهي منعشة ولذيذة لكنها غنية بالسكريات والأحماض التي تؤثر على المينا.

وقد يكون تناول الفراولة والتوت مفيدة للجسم، لكن قد تترك بقعًا على الأسنان إذا لم يتم تنظيفها بعد الأكل.

ولكن بالنسبة إلى الموز قليل الأحماض، إلا أنه يحتوي على النشويات التي قد تلتصق بالأسنان وتسبب التسوس.

أما التفاح والكمثرى، فرغم احتوائهما على بعض الأحماض، فإن نسبة الماء والألياف العالية تساعد على إفراز اللعاب وتنظيف الأسنان طبيعيًا.

تأثير الفواكه على صحة الأسنان

نصائح للحفاظ على صحة الأسنان عند تناول الفواكه

ـ تناول الفاكهة كاملة بدلًا من عصرها.

ـ اجعل الفواكه جزءًا من الوجبات الرئيسية وليس وجبة خفيفة منفصلة.

ـ بعد تناول الحمضيات، انتظر 30 دقيقة قبل تنظيف الأسنان.

ـ إذا شربت العصير، اشربه دفعة واحدة بدلًا من رشفات متكررة.

تأثير الفواكه على صحة الأسنان

ويعد تناول الفواكه ضرورية لصحة الجسم، لكن طريقة تناولها هي العامل الأهم في حماية الأسنان. وللحفاظ على صحة الأسنان ينصح الأطباء بالاعتدال في استهلاك الفواكه الحمضية وعصائر الفاكهة، والاعتماد على الفاكهة الكاملة كخيار أفضل.

الفواكه صحة الأسنان عصير الفواكه تآكل الأسنان الفواكه الحمضية العناية بالأسنان

