خلال 5 دقائق فقط.. طريقة عمل الخيار المخلل السريع في الميكروويف

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم المدارس، تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل الخيار المخلل السريع التي تضيف مذاقًا مميزًا للسندويتشات والوجبات اليومية.

وانتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وصفة مبتكرة لـ مخلل الخيار في الميكروويف، والتي لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة فقط للتحضير، لتمنحك نفس الطعم المقرمش مثل مخللات المطاعم.

طريقة عمل الخيار المخلل السريع في الميكروويف

مكونات مخلل الخيار السريع:

نصف كيلو خيار مقطع حلقات.

كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

1 ملعقة كبيرة ملح.

2 فص ثوم مفروم.

رشة سكر صغيرة لتوازن النكهة.

رشة شطة حسب الرغبة.

ـ في طبق زجاجي عميق، اخلطي الماء مع الخل والملح والسكر والثوم والشطة.

ـ أضيفي الخيار إلى التتبيلة وغطي الطبق بإحكام.

ـ ضعي الطبق في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة فقط على حرارة عالية.

ـ أخرجي المخلل واتركيه ليبرد قليلاً قبل التقديم.

وبهذه الخطوات البسيطة، ستحصلين على مخلل خيار سريع بمذاق مقرمش ومميز يشبه تمامًا مخللات المطاعم الشهيرة، ويمكن تحضيره بسهولة في أي وقت لتزيين مائدتك أو إضافة لمسة لذيذة للسندويتشات.