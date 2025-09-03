الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية

أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا عن حظر مادة TPO (أكسيد الفوسفين ثنائي الفينيل 2،4،6-ثلاثي ميثيل بنزويل) المستخدمة في طلاء الأظافر الجل ومستحضرات تجميل الأظافر، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025.

مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر

وكشفت دراسات عن سمية TPO الموجود في طلاء الأظافر الجل وتأثيراتها الضارة على الصحة، وفقًا لما نشر في وقع "تايمز ناو".

وتُستخدم مادة TPO كمحفز ضوئي يساعد على تثبيت طلاء الأظافر بسرعة عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية أو مصابيح LED، ويُكسبه صلابة ولمعانًا طويل الأمد.

ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن TPO قد يُنتج جذورًا حرة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ما يرفع من احتمالية الأضرار الصحية المرتبطة به.

مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر

ما هي مخاطر TPO في طلاء الأظافر الجل؟

ـ تصنيفه كمادة مسرطنة محتملة.

ـ تأثيرات ضارة على الخصوبة والتكاثر.

ـ احتمالية التسبب في التهابات جلدية وحساسية نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن صالونات التجميل وشركات مستحضرات الأظافر ستضطر للتخلص من المخزون الحالي دون أي استثناءات أو فترات سماح للبيع، ما أثار اعتراض بعض خبراء التجميل والمستوردين الذين اعتبروا أن الموعد النهائي قصير جدًا لاستبدال المنتجات ببدائل خالية من TPO.

مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر

الفرق بين أوروبا وأمريكا

وفي الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي الحظر الكامل على مادة TPO في جميع مستحضرات التجميل، لا تزال هذه المادة مستخدمة بشكل طبيعي في الولايات المتحدة، دون أي قيود أو تنظيم مشابه، رغم الجدل المستمر حول سلامتها.