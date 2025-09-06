بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

خضع الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن لعملية جراحية لإزالة خلايا سرطانية من الجلد، بعد أشهر قليلة من إعلان إصابته بسرطان البروستاتا، وذلك وفق ما أكده متحدث رسمي باسمه.

معلومات عن سرطان الجلد بعد ٱصابة جو بايدن به

وأوضح البيان أن بايدن، البالغ من العمر 82 عامًا، خضع لعملية جراحية تعرف بـ جراحة موهس (Mohs Surgery)، وهي إحدى أكثر الطرق شيوعًا لعلاج مختلف أنواع سرطان الجلد، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة وأنه يتعافى بشكل جيد تحت المراقبة الطبية، وفقًا لما جاء في موقع تايمز ناو.

كما أكد مكتب بايدن الشخصي في تصريحات لشبكة إن بي سي نيوز أن العملية تمت مؤخرًا بنجاح، فيما أظهرت صور إعلامية مغادرته كنيسة بولاية ديلاوير بجرح واضح في رأسه، ما أثار تساؤلات حول موعد الجراحة.

يُذكر أن بايدن خضع عام 2023 لعملية سابقة لإزالة خلايا جلدية سرطانية من صدره أثناء فحص روتيني خلال فترة رئاسته.

الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن

أسباب سرطان الجلد

وهناك العديد من أسباب وراء الإصابة بسرطان الجلد، وفقا لما جاء في موقع Mayo Clinic، Cleveland Clinic،، ومن أبرزها ما يلي:

ـ التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) من الشمس أو أسِرّة التسمير.

ـ استخدام أجهزة التسمير الصناعية بشكل متكرر.

ـ البشرة الفاتحة والشعر الفاتح تزيد من فرص الإصابة.

ـ التاريخ العائلي أو الشخصي لسرطان الجلد.

ـ ضعف جهاز المناعة، خاصة بعد زراعة الأعضاء أو تناول أدوية مثبطة للمناعة.

ـ التعرض لمواد خطرة مثل الأرسنيك والإشعاع وبعض العوامل الوراثية.

أعراض سرطان الجلد

وهناك العديد من الأعراض الواضحة التي تدل على الإابة بسرطان الجلد، وتشمل:

ـ ظهور بقع أو زوائد جديدة على الجلد.

ـ جروح لا تلتئم أو تعود بعد فترة قصيرة.

ـ تغيّر في شكل أو حجم أو لون الشامات (وفق قاعدة ABCDE: عدم التماثل، حدود غير منتظمة، ألوان متعددة، قطر أكبر من 6 مم، تغيّر مع الوقت).

ـ بقع متقشرة أو خشنة تسبب الحكة أو النزيف.

ـ انتشار الميلانوما في مناطق لا تتعرض للشمس، خاصة عند أصحاب البشرة الداكنة (مثل راحتي اليدين أو تحت الأظافر).

طرق الوقاية من سرطان الجلد

ويمكن الوقاية من سرطان الجلد بإتباع بعض النصائح الفعالة، وهي :

ـ تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة بين 10 صباحًا و2 ظهرًا.

ـ استخدام واقٍ شمسي واسع الطيف بدرجة حماية SPF 30 أو أكثر، مع إعادة التطبيق بانتظام.

ـ ارتداء ملابس واقية مثل القبعات والنظارات الشمسية.

ـ تجنّب أسِرّة التسمير الصناعية.

ـ الفحص الدوري للجلد لدى طبيب مختص.

ـ علاج البقع ما قبل السرطانية مثل الـ actinic keratosis باستخدام الكريمات الموضعية.

طرق علاج سرطان الجلد

ـ الجراحة (جراحة موهس): لإزالة الخلايا السرطانية بدقة مع الحفاظ على الأنسجة السليمة.

ـ التجميد (Cryotherapy) والعلاج الضوئي

ـ الكريمات الموضعية مثل الإيميكويمود أو العلاج المناعي.

ـ العلاج الكيماوي أو الموجه في الحالات المتقدمة، خاصة مع وجود طفرات جينية.

ـ العلاج الداعم لتحسين جودة حياة المرضى في المراحل المتأخرة.

ويُعد سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا حول العالم، إلا أن الكشف المبكر والالتزام بوسائل الوقاية مثل: استخدام واقي الشمس والفحص الدوري، يساعدان بشكل كبير في تقليل المخاطر ورفع نسب الشفاء.