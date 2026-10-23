هل ينتقل فيروس شاموندا عبر اللبن واللحوم؟.. إليك الحقيقة

أثار الإعلان عن تسجيل أول إصابة بشرية معروفة بفيروس شاموندا في فرنسا تساؤلات حول طرق انتقال العدوى ومدى خطورتها على الإنسان، خاصة أن الفيروس كان معروفًا سابقًا بارتباطه بالحيوانات، وعلى رأسها الأبقار.

وأعلنت السلطات الفرنسية، الخميس 22 أكتوبر 2026، اكتشاف الفيروس لدى مريض كان يتلقى العلاج من مرض خطير في مدينة ليون، ويعاني ضعفًا شديدًا في جهاز المناعة، قبل وفاته في أوائل أكتوبر الجاري. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد مصدر العدوى ومدى مساهمة الفيروس في الوفاة.

كيف ينتقل فيروس شاموندا؟

ينتقل فيروس شاموندا إلى الحيوانات بصورة أساسية عن طريق لدغات حشرات صغيرة طائرة من جنس «كوليكويدس» (Culicoides)، وهي حشرات لادغة تتغذى على الدم وتختلف عن البعوض المعتاد.

وتؤدي هذه الحشرات دور الناقل للفيروس بين الحيوانات، وقد رُصدت إصابات به في الأبقار، كما سُجلت حالات متفرقة في حيوانات أخرى، من بينها الأغنام والماعز والخيول.

وبحسب السلطات الفرنسية، يُرجح أن المريض المصاب في فرنسا تعرض للدغة حشرة ناقلة للفيروس في منطقة بشرق البلاد، حيث كان الفيروس متداولًا بين الحيوانات خلال فصلي الربيع والصيف من عام 2026. لكن طريقة انتقال العدوى في هذه الحالة لم تُحسم بصورة نهائية حتى الآن.

هل ينتقل فيروس شاموندا من إنسان إلى آخر؟

حتى الآن، لا توجد أدلة تثبت انتقال فيروس شاموندا بصورة مباشرة من شخص إلى آخر أو حدوث انتقال مستمر بين البشر.

ويُعد تسجيل الإصابة البشرية الأولى تطورًا جديدًا في فهم الفيروس، بعدما كان معروفًا بارتباطه بالحيوانات، ولذلك تعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع السلطات الفرنسية على جمع المعلومات اللازمة لتحديد مصدر العدوى وطرق انتقالها المحتملة.

ولا تكفي حالة واحدة لتحديد قدرة الفيروس على الانتشار بين البشر أو تقدير احتمالات تكرار الإصابات، ما يجعل نتائج التحقيقات الوبائية ضرورية لفهم مخاطره بصورة أدق.

هل تناول اللحوم أو اللبن ينقل فيروس شاموندا؟

لا توجد أدلة متاحة تثبت انتقال فيروس شاموندا إلى الإنسان عن طريق تناول اللحوم أو اللبن. ويرتبط مسار انتقاله المعروف أساسًا بلدغات الحشرات الناقلة، وليس بمجرد التعامل مع المنتجات الحيوانية.

ومع ذلك، يُنصح دائمًا بشراء المنتجات الحيوانية من مصادر موثوقة، والالتزام بإرشادات سلامة الغذاء، وعدم تناول اللبن غير المبستر أو اللحوم غير المطهية جيدًا، باعتبار ذلك من قواعد الوقاية العامة من الأمراض المنقولة بالغذاء.

هل يشكل فيروس شاموندا خطرًا على المصريين؟

لا يعني تسجيل إصابة بشرية في فرنسا أن الفيروس انتشر في مصر أو أنه يشكل خطرًا مباشرًا على المواطنين. وأوضحت السلطات الفرنسية أنه لا يوجد، وفق المعلومات المتاحة حتى الآن، خطر صحي محدد على عامة السكان.

وتتوقف معرفة مستوى الخطر في أي دولة على رصد الفيروس لدى الحيوانات، ووجود الحشرات الناقلة، ونتائج المراقبة الصحية والبيطرية. لذلك، فإن متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية والبيطرية هي الوسيلة الأفضل للحصول على معلومات موثوقة بعيدًا عن الشائعات.

المصدر: وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الفرنسية، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومنظمة الصحة العالمية، 22 أكتوبر 2026.