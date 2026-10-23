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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأنه ، نافية صدور أي قرارات بـ تأجيل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026

تأجيل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان كل ما يقال عن تأجيل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 في المدارس ليوم 2 ديسمبر ، هي شائعات لا أساس لها من الصحة .

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : كل المتداول عن موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 ، هي منشورات غير صحيحة ومضللة ، واختبارات الشهر في موعدها الطبيعي دون تغيير

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية من 29 نوفمبر 2026 لـ 3 ديسمبر 2026 ، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2026

من المقرر أن يتم إعلان جدول امتحانات شهر نوفمبر 2026 من جانب مديريات التربية والتعليم في كل محافظة ، ليتم تعميمه في كافة المدارس قبل وقت كافي من انطلاقها ، مع الإلتزام بالمواعيد الرسمية التي أقرتها الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 بشأن موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 والذي تقرر أن يكون من 29 نوفمبر 2026 لـ 3 ديسمبر 2026 

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام الامتحانات الشهرية سوف يطبق هذا العام لأول مرة على طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي و طلاب 2 بكالوريا .

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن تكون الامتحانات الشهرية جزءا أساسيا لتقييم تلاميذ المرحلة الابتدائية ومن بينهم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي “لأول مرة ” هذا العام ، موضحا أن الاختبار الشهري الأول عليه 15 درجة ، والاختبار الشهري الثاني عليه 15 درجة

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون الامتحانات الشهرية ، جزءا أساسيا في تقييم طلاب 2 بكالوريا ، مؤكداً أن التقييم الشهري الأول من 20 درجة، والتقييم الشهري الثاني من 20 درجة 

وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يشترط لدخول الطالب امتحان الفرصة الأولى للصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا ، انجاز 60 % من الاداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2026 / 2027 على نظام البكالوريا .

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