تقنين أوضاع وتقسيط تذاكر.. كل ما تريد معرفته عن حفل ويجز اليوم

يستعد مطرب الراب ويجز مساء اليوم لإحياء حفله المنتظر بالتجمع الخامس وتحديدا في ZED East بمشاركة فريق ديسكو مصر والمطربة دينا وائل فى حفل استثنائى يحضره الالاف من محبى ويجز وديسكو مصر.

عودة ويجز للحفلات المصرية

ويجز

وتعتبره هذه الحفلة هي عودة قوية لحفلات ويجز داخل مصر وذلك بعد ما يقرب من العام عن الانقطاع حيث أن أخر حفله أحياها ويجز فى شهر أغسطس الماضي على مسرح مدينة العملين الجديدة وهي الحفلة الأنجح فى حياة ويجز.







وبعد هذه الحفله ونجاح مصطفى كامل فى انتخابات الموسيقين بدأت الأزمة بين النقابة وويجز حيث وضع مصطفى كامل شروطا على مطربي الراب من خلال إقرار داخل النقابة يوقع عليه جميع مطربي الراب والمهرجانات وهو ما رفضه ويجز وقرر أن يحيى حفلاته خارج مصر فقط.



وظل الخلاف قائم بين ويجز ونقابة الموسيقين إلى أن عاد ويجز من الخارج وقام بعقد جلسة مع مصطفى كامل لحل الأزمة إلا أنها لم تحل فى الجلسة الأولى وظل موقف ويجز معلق داخل مصر، حيث أن نقابة المهن الموسيقية رفضت اعطائه تصاريح بالغناء حتى يوقع على إقرار مصطفى كامل والذى يشمل عدة قرارت أهمها غنائه على المسرح بمصاحبة فرقة موسيقية مكونة من 6 عازفين وعدم الغناء خارج مصر إلا بموافقة نقابة المهن الموسيقية

حفل ويجز

تصريحات ويجز ضد قرارات النقابة



وهذه القرارات جعلت ويجز يصرح عبر إحدى البرامج التلفزيونية أنه قرار غير مدروس قائلا:معنديش مشكلة أطلع بفرقة، لكن مش ده اللي الناس بتحضر الحفلة عشان تسمعه".

وأضاف ويجز فى حواره مع برنامج MBC trending: مش حاسس إن الناس خدت وقتها عشان تدرس القرار اللي قالته.



تقنين أوضاع ويجز

وظل الخلاف بين ويجز ونقابة المهن الموسيقية قائما إلى تم الإعلان عن أول حفل له داخل مصر منذ عدة أشهر لتتفاقم الأزمة مجددا وتعلن النقابة عدم اعطاء تصريح ويجز حتى تقنين أوضاعه معها.



ويجز

دفع رسوم الحفل وعدم التوقيع على الإقرار

وأعلن الدكتور أحمد عبد الله المتحدث الرسمي للنقابة أن الموسيقيين لم تعطى تصريحا لويجز لإقامة هذا الحفل، حتى يقوم بدفع رسومها والتى تبلغ 215 ألف جنيه وهو ما التزم به ويجز والشركة المنظمة للحفل وقاموا بسداد المبلغ وأعلنت النقابة عن اعطاء تصريح ويجز إلا أنه لازال على موقفه دون التوقيع على الإقرار الذى أصدره مصطفى كامل لمطرب الراب والمهرجانات.



تجهيزات حفل ويجز

ومن المفترض أن يشهد حفل ويجز مساء اليوم اقبالا كبيرا من قبل جمهوره ، حيث أن ويجز بدأ فى الترويج لها منذ فترة من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

بوستر حفل ويجز

أسعار تذاكر حفل ويجز

وتم طرح تذاكر الحفل منذ عدة أسابيع بأكثر من فئة مختلفة الأولى منها بسعر 1000 جنيه أما الثانية بـ750 جنيها والثالثة بسعر 500 جنيه.

تقسيط تذاكر حفل ويجز

وفي مفاجأة لجمهور ويجز تم الاعلان عن امكانية تقسيط تذاكر الحفل لغير القادرين، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لخدمات البيع بالتقسيط، لتقسيط سعر تذكرة الحفل على ثلاثة أشهر.

وتسبب هذا الإجراء فى حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لكونها تجربة جديدة على الحفلات الغنائية.

مفاجأة ويجز فى حفل اليوم

ويستعد ويجز لتقديم مفاجأة خاصة خلال حفل اليوم وذلك بغنائه أحدث اغانيه الدنيا إيه وهي الأغنية التى طرحها مساء أمس وأعلن عن غنائها لأول مرة على مسرح التجمع الخامس مساء اليوم متمنيا أن تنال اعجاب الجمهور.