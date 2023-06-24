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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والده يحضر لأول مرة.. لقطات من حفل ويجز بالتجمع الخامس

ويجز
ويجز

أحيا الفنان ويجز حفل غنائي ضخم بمنطقة التجمع الخامس، بعد غياب ما يقرب 6 شهورعن تقديم حفلات فى مصر .

وقام ويجز بالغناء عن طريق فلاشة وبدون فرقة موسيقية، كما حضر الحفل والد ويجز، والذى أكد أنها المرة الاولي الذى يقوم بحضور حفل له .

وتعتبره هذه الحفلة هي عودة قوية لحفلات ويجز داخل مصر وذلك بعد ما يقرب من العام عن الانقطاع حيث أن أخر حفله أحياها ويجز فى شهر أغسطس الماضي على مسرح مدينة العملين الجديدة وهي الحفلة الأنجح فى حياة ويجز.

 

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وبعد هذه الحفله ونجاح مصطفى كامل فى انتخابات الموسيقين بدأت الأزمة بين النقابة وويجز حيث وضع مصطفى كامل شروطا على مطربي الراب من خلال إقرار داخل النقابة يوقع عليه جميع مطربي الراب والمهرجانات وهو ما رفضه ويجز وقرر أن يحيى حفلاته خارج مصر فقط.

وظل الخلاف قائم بين ويجز ونقابة الموسيقين إلى أن عاد ويجز من الخارج وقام بعقد جلسة مع مصطفى كامل لحل الأزمة إلا أنها لم تحل فى الجلسة الأولى وظل موقف ويجز معلق داخل مصر، حيث أن نقابة المهن الموسيقية رفضت اعطائه تصاريح بالغناء حتى يوقع على إقرار مصطفى كامل والذى يشمل عدة قرارت أهمها غنائه على المسرح بمصاحبة فرقة موسيقية مكونة من 6 عازفين وعدم الغناء خارج مصر إلا بموافقة نقابة المهن الموسيقية

تصريحات ويجز ضد قرارات النقابة
 

وهذه القرارات جعلت ويجز يصرح عبر إحدى البرامج التلفزيونية أنه قرار غير مدروس قائلا:معنديش مشكلة أطلع بفرقة، لكن مش ده اللي الناس بتحضر الحفلة عشان تسمعه".

وأضاف ويجز فى حواره مع برنامج MBC trending: مش حاسس إن الناس خدت وقتها عشان تدرس القرار اللي قالته.
 

تقنين أوضاع ويجز

وظل الخلاف بين ويجز ونقابة المهن الموسيقية قائما إلى تم الإعلان عن أول حفل له داخل مصر منذ عدة أشهر لتتفاقم الأزمة مجددا وتعلن النقابة عدم اعطاء تصريح ويجز حتى تقنين أوضاعه معها.

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