منهم سيد عبدالحفيظ.. لاعبو الأهلي يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ"مستر إكس"

حرص عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة على حضور العرض الخاص لفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.

وكان من بين الحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ وخالد مرتجي وعمرو السولية ومصطفي شوبير.

كما حضر كل من فريق عمل الفيلم رحاب الجمل وأوس أوس ومحمد أنور .

تستقبل دور العرض السينمائية فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي ينافس ضمن موسم عيد الأضحى.

فيلم مستر اكس

ويحتفل الفنان أحمد فهمي بأول عرض للفيلم اليوم، من خلال إقامة عرض خاص للفيلم بحضور جميع فريق العمل وعدد من أصدقائه المقربين.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

فيلم مستر اكس

فيلم مستر اكس

فيلم مستر اكس