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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي وهنا الزاهد ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مستر إكس

فيلم مستر اكس
فيلم مستر اكس

حرص فريق عمل فيلم مستر إكس على حضور العرض الخاص داخل إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر.

وكان من بين الحضور أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وأوس أوس ورحاب الجمل.

كما حضر المخرج خالد يوسف وعلى ربيع ومصطفي خاطر ومصطفي بسيط وإبراهيم فايق.

وأيضا حضر عدد كبير من لاعيبة وأعضاء النادي الأهلي ومنهم سيد عبد الحفيظ وخالد مرتجي وعمرو السولية ومصطفي شوبير .

وتستقبل دور العرض السينمائية فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي ينافس ضمن موسم عيد الأضحى.

فيلم مستر إكس 

ويحتفل أحمد فهمي بأول عرض للفيلم اليوم من خلال إقامة عرض خاص للفيلم بحضور جميع فريق العمل وعدد من أصدقائه المقربين.

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ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

فيلم مستر اكس
فيلم مستر اكس
فيلم مستر اكس
فيلم مستر اكس
فيلم مستر اكس
فيلم مستر اكس
فيلم مستر اكس
فيلم مستر اكس
فيلم مستر اكس
فيلم مستر اكس
فيلم مستر اكس
فيلم مستر اكس
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