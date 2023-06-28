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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام في وقفة عيد الأضحى.. كريم عبد العزيز الأول وأحمد فهمي يلاحقه

بيت الروبى
بيت الروبى

تشهد دور العرض عددًا من الأفلام الجديدة، تتنافس في موسم الصيف بشباك التذاكر، وفي السطور التالية، نستعرض إجمالي الإيرادات، بشأن ليلة أمس، الثلاثاء وقفة عيد الاضحى، حيث بلغت إيراداته 3.866.657 جنيها.

فيلم بيت الروبى

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر  المصرية أمس الاثنين ، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية .

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلي 2.722.354 مليون جنيه، ليحصل علي المركز الأول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات . 

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

فيلم مستر اكس

بينما حقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت قيمتها 624784 جنيه فى اول ليلة عرض له وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد. 

فيلم مستر إكس تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول مستر إكس الذى يسعى لتحريض الرجال على عدم الزواج او الطلاق من أزواجهن. 

فيلم البعبع 

بينما يفوز فيلم “البعبع” بالمركز الثالث بعد عرضه أمس حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 478705 جنيه. 

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية. 

فيلم يوم 13

كما حقق فيلم “يوم 13” إيرادات 17024 جنيها، ويعد هذا العمل أول فيلم عربي رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3d، وهو العمل الذي يقوم ببطولته كلا من: أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنى ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله، الذى يعود إلى الإخراج والإنتاج بعد فترة توقف طويلة، حيث كان آخر أعماله الإخراجية مسلسل "الزيبق" فى عام 2017.

فيلم شوجر دادي

وبلغت إيرادات فيلم شوجر دادي 16858 جنيها، وتدور أحداثه  في إطار كوميدي، من خلال  مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن  تأليف لؤي السيد،  إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

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فيلم بعد الشر

أما فيلم “بعد الشر” فقد حقق مبلغ 4483 جنيهات، ، وتدور أحداثه حول طيار يتعرض لمواقف كوميدية وأزمات يحاول الخروج منها، وذلك من خلال شخصية سولي الذى يهرب من زوجته “فرح”؛ فيجد نفسه عالقًا فى علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها، بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش، ولكن فى إطار كوميدى، كما يظهر فى الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف فى الفيلم.

ويضم العمل في بطولته بجانب علي ربيع، ورنا رئيس، كلًا من ميرنا نور الدين، وأوس أوس، وعمرو عبد الجليل، وألفت عمر، وهالة فاخر، وشيرين، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب.

فيلم هارلي

حقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، إيرادات 1353 جنيها، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كلا من محمود حميدة ومي عمر ومي كساب وأحمد داش، وهو من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سمير مبروك.

فيلم رهبة

حقق فيلم رهبة، إيرادات 319 جنيه، ويقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

فيلم 19 ب

حقق فيلم 19 ب، إيرادات 777 جنيها،  وهو من بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح .

تدور أحداث الفيلم في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة، تغير حياته بالكامل.

احمد فهمي المخرج بيتر ميمي ايرادات الافلام فيلم بيت الروبى فيلم مستر إكس كريم عبد العزيز

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