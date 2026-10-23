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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صورته بتليفونها| طالبة توثق أفعالا خادشة لشاب بالإسكندرية.. والأمن يضبطه

المتهم
المتهم
محمد شراط

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء ارتكابه أفعالًا خادشة للحياء بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، وذلك عقب تداول صور ومقطع فيديو للواقعة.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور، تضررت خلاله إحدى الطالبات من قيام شخص بالإتيان بأفعال خادشة للحياء في أحد الشوارع بالإسكندرية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائمة على النشر، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وبسؤالها، أفادت بأنه أثناء وجودها يوم 16 من الشهر الجاري بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة العطارين، فوجئت بشخص يقف في الشارع ويأتي بأفعال خادشة للحياء، ما دفعها إلى تصويره وتوثيق الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو وضبطه، وتبين أنه مقيم بمحافظة البحيرة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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