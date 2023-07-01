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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

هيفاء وهبي - زينب
هيفاء وهبي - زينب وبناتها

كشفت المحامية اللبنانية بشري خليل عن تفاصيل لأول مرة عن طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب .

 هيفاء وهبي  وابنتها زينب 

وقالت المحامية اللبنانية الشهيرة بشري خليل ان هيفاء وهبي رفضت ان تقوم بكتابة تنازل رسمي عن رؤية ابنتها الوحيدة زينب عقب طلاقها ، حتي لا يؤثر على نفسية ابنتها فيما بعد حين تشاهد تنازل من والدتها عن رؤيتها . 

وقالت المحامية بشري خليل ان هيفاء وهبي قامت بطلب الطلاق من والد ابنتها الوحيدة زينب ، ولكنها تعهدت بعدم اللجوء الى القضاء من أجل رفع قضية رؤية أو حضانة .

زينب واحفاد هيفاء وهبي 

وكان أخر اعمال هيفاء وهبي فى السينما هو رمسيس باريس ، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين  ابرزهم حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أو أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

هيفاء وهبي

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تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.  

وكشفت الفنانة هيفاء وهبى عن بعض التفاصيل الخاصة بفيلمها الأخير “رمسيس باريس”

وقالت هيفاء وهبى فى مداخلة ببرنامج “بحب السينما” والذى يقدمه الإعلامى شريف نور الدين عبر إذاعة ميجا FM: شخصية "حنين" تشبهها إلى حد ما وخاصة فى خفة دمها وهو ما أشتهر به وسط الأصدقاء المقربين لى. 

وأضافت هيفاء وهبى: قمت لأول مرة بتلحين أغنية فى فيلم "رمسيس باريس"، وهى الأغنية التى كتب كلماتها الشاعر أحمد رمزى.

وأوضحت هيفاء وهبى: "كون أن الفيلم كوميدى كان ذلك عاملا محفزا لى للمشاركة فى الفيلم فضلا عن أن الفيلم يشارك فيه أيضا مجموعة من الأبطال الكوميديانات، كما أن العمل قائم على كوميديا الموقف وكنت مكسوفة فى بداية التصوير، خاصة أن شخصية “حنين” تعتبر نفسها شخصية مهمة ولكن حقيقة الأمر هى شخصية “هطلة”. 

 

 

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