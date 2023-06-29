بسبب الشركة المنظمة.. إلغاء حفل هيفاء وهبي ومحمد حماقي

أعلنت الفنانة هيفاء وهبي إلغاء حفلها في لبنان مع المطرب محمد حماقي، الذي كان من المقرر إقامته في شهر يوليو المقبل.

وكتبت هيفاء وهبي عبر تويتر: نأسف للجمهور العزيز عن الإعلان عن إلغاء الحفل المُقرر بتاريخ 1/7/2023 لأسباب تتعلق بالشركة المنظّمة والتأخر في إتمام ما يستلزم لإقامة الحفل في موعده المقرر.

وكتبت هيفاء وهبي: “شاركوا بهجة العيد، أتمنى قلوبكم الصافية تمتلئ بالسعادة.. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بسعادة”.

وحضرت الفنانة هيفاء وهبي حفل زفاف مدونة الموضة اللبنانية غنى غندور، الذي أقيم مساء أمس.

وأطلت هيفاء وهبي بفستان مكشوف الكتفين، من خامة الشيفون الحريري، ضيق من منطقة البطن ينسدل واسعا بعد ذلك.

وكان تصميم الفستان بنقوشات ورود مع cape من نفس الخامة والنقشات.

والفستان من "أوسكار دي لا رينتا" وسعره 8,990 أي 276 ألف جنيه.