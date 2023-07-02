ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

كشف الناقد الكبير طارق الشناوي عن رأيه فى فيلم “البعبع”، والذى ينافس علي شباك التذاكر في السينمات ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

وقال طارق الشناوي فى تصريحات تليفزيونية: من الجيد أن يقوم الفنان أمير كرارة بالدخول فى منطقة جديدة وهي الكوميديا ضمن عمل يمزج بينها وبين الأكشن، إلا أن الفيلم قيد نفسه فى فكرة أن الأحداث تدور فى يوم واحد فقط.

وأضاف طارق الشناوي: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام تفتقده السينما المصرية، إلا أنها لا تملك القدرة على تقديم الأداء الكوميدي.

فيلم البعبع

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وسيتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.

وتم طرح أغنية دعائية لفيلم البعبع تحمل اسم "لفينا الدنيا" وحققت نجاحا كبيرا ونسب استماع عالية على منصات الموسيقى واليوتيوب، والأغنية من كلمات فليبينو، ألحان أحمد طارق يحيي ومسلم، توزيع أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، أورج أسامة الصغير وساكسوفون الشيخ.