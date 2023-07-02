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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ سيارة مكشوفة .. شاهد حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، فيديو من حفل زفاف شقيقته. 

وظهر الفنان فتحي عبد الوهاب خلال الفيديو برفقة شقيقته وهم يستقلان سيارة من اللون “ البمبه ” مكشوفة.

 فتحي عبد الوهاب وشقيقته 
شقيقة الفنان  فتحي عبد الوهاب

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الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب ، هو مسلسل سوق الكانتو ، والذى  شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي من خلاله . 

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.

كما شارك الفنان فتحي عبد الوهاب بمسلسل الكتيبة 101 ، ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، إمتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

 

أحداث مسلسل الكتيبة 101 


ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

 

أبطال مسلسل الكتيبة 101


ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم  فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.

فتحي عبد الوهاب بيت الروبي حسين المنباوى سوق الكانتو سلوي عثمان عبد العزيز مخيون شيرين عبد الوهاب

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بـ سيارة مكشوفة .. شاهد حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب

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