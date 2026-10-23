الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار وانخفاض الحرارة ليلاً

مع استمرار التقلبات الجوية التي تميز فصل الخريف، تتباين الأجواء بين ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار وانخفاضها الملحوظ مع حلول الليل، بالتزامن مع فرص لسقوط الأمطار ونشاط الرياح وتكون الشبورة المائية على عدد من الطرق.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، محذرة من بعض الظواهر الجوية التي تستدعي توخي الحذر، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وعلى الطرق السريعة، فيما أشارت التوقعات إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة قبل أن تبدأ في الانخفاض تدريجيًا.



الأرصاد



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد أجواء خريفية مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب البلاد، على أن تميل الأجواء إلى البرودة وتصبح باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الأرصاد



وأوضحت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن معظم المحافظات تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بنحو درجة إلى درجتين مئويتين.



وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 30 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تنخفض بصورة ملحوظة مع غياب أشعة الشمس، ليصل الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً إلى نحو 10 درجات، وهو ما يستدعي الانتباه إلى التغيرات في الأجواء خلال فترات المساء والصباح الباكر.



شبورة مائية وتحذيرات لقائدي السيارات



وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، توقعت الهيئة تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



وتؤثر الشبورة المائية على مستوى الرؤية الأفقية، ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.



فرص سقوط الأمطار على عدة مناطق



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، إلى جانب مناطق من وسط وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية، وقد تصبح متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، بنسبة حدوث تقدر بنحو 30%، وعلى فترات متقطعة.



كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من مدن القناة، قد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، دون أن تكون مستمرة على مدار اليوم.



ولفتت منار غانم إلى أن فرص الأمطار تتركز بصورة أكبر على السواحل الشمالية وبعض مناطق سيناء، مع وجود احتمالات محدودة لسقوطها على المحافظات الجنوبية.



نشاط الرياح وتأثيره على الإحساس بالطقس



وتشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وتشمل القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.



ويسهم نشاط الرياح في تلطيف الأجواء خلال بعض الفترات، مع زيادة الإحساس بالبرودة ليلًا، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في درجات الحرارة بعد غروب الشمس.



درجات الحرارة وتوقعات الأيام المقبلة



وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم الجمعة 30 درجة مئوية، وسط استمرار الأجواء الأكثر دفئًا نسبيًا خلال ساعات النهار مقارنة بالأجواء الليلية.



وأوضحت منار غانم أن ارتفاع درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر حتى يوم الأحد، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، لتشهد البلاد تغيرًا تدريجيًا في طبيعة الأجواء خلال الأيام التالية.

تحذيرات ونصائح هيئة الأرصاد الجوية



