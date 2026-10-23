خطيب المسجد النبوي يحذر من الفرقة والاختلاف ويدعو المسلمين للتعاون والتراحم

تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، مستعرضًا قدسيتها، ومكانتها، ومدلولاتها، ومعانيها العظيمة، وأهمية إدراكها يقينًا، داعيًا المسلمين إلى التآخي، والتكاتف، والتآلف، والعمل بمعاني هاتين الشهادتين قولًا وعملًا، كما توحدوا في نطقها.

وأوضح الشيخ الدكتور علي الحذيفي، في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي اليوم، أن أول ما أمر الله به رسوله -صلى الله عليه وسلم- هو توحيد الله تعالى، وأول ما نهى عنه الشرك بالله تعالى، إذ قال سبحانه: "قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ"، فأول ما قام به سيد البشر محمد -صلى الله عليه وسلم- تعريف الناس برب العالمين، وتعليمهم ما لله العظيم من الأسماء الحسنى، والصفات العلى، فكان ركن الإسلام الأول الذي دعا إليه سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- هو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدًا رسول الله، فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحقٍ إلا الله، فدلالتها على إثبات العبادات كلها لله تعالى، ودلالتها على إبطال عبادة ما سوى الله، ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله، طاعة هذا النبي المختار، وتصديقه في كل ما بلّغ الأمة من الأخبار، واجتناب ما نهى عنه من المحرمات والأوزار، وعبادة الله بسنته التي وصفها بأن ليلها كالنهار، بإخلاص يرضاه العزيز الغفار.

معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

وذكر إمام وخطيب المسجد النبوي أن هذه المعاني العظيمة للشهادتين ترفع شأن الإنسان إلى أعلى عليين، مبينًا أن "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" منهج حياة جديد مستقيم، و"لا إله إلا الله" هو التوجه بالدعاء لله وحده، فلا يُدعى من دونه أحدٌ، لا ملكٌ مقرب، ولا نبيٌ مرسل، ولا وليّ، ولا قبر، ولا ملائكة، ولا جن، وأن التوكل والرغبة، والرهبة، والخوف، والرجاء، والاستغاثة، والاستعانة، والاستعاذة، والنذر كل ذلك لله تعالى، لا يُشرَك فيه مع الله غيره، تقرر هذا الحق لله وحده، لا إله إلا الله، فسبحان الرحمن الرحيم، العليم الحكيم الذي شرع هاتين الشهادتين، وبنى عليهما أركان الإسلام، وأركان الإيمان والإحسان، وبنى عليها كل تشريع في الإسلام.

وتوجه بحديثه إلى المسلمين قائلًا: " أيها المسلمون، لقد توحدتم في النطق بهاتين الشهادتين لله تعالى، فتوحدوا بالعمل بمعانيها، وأول العمل بالشهادتين اعتقادُ عقيدة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال تعالى فيه: "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"، وقال تعالى : "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ"، فتوحدوا في عقيدتكم بالتمسك بعقيدة سيد البشر -عليه الصلاة والسلام-، وتوحدوا بالعمل بعقيدة أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتابعين لهم بإحسان، الذين قال الله فيهم: "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ".

وبيّن الشيخ الحذيفي أن هذه العقيدة هي النجاة من كل بدعة، وهي عقيدة الإسلام، وعليها الأئمة الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة، يثبتون لله سبحانه أسماءه الحسنى، وصفاته العلى كلها الذاتية والفعلية، إثبات وجود وحقيقة، وينفون عن الله تعالى كيفية الصفات، بالقطع أن العقل لا يدرك حقائق هذه الصفات.

وقال إمام وخطيب المسجد النبوي: "أيها المسلمون لقد توحدتم في اللغة العربية التي تعبدون الله بها في صلواتكم، وتوحدتم في التاريخ الإسلامي منذ أنزل الله تعالى النبوات في الأرض قال تعالى: "إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ"، وتوحدتم في التوجه إلى الكعبة قبلة أبينا إبراهيم -عليه السلام-، فتوحدوا في القوة والاجتماع والائتلاف، وانبذوا الفرقة والاختلاف".

وأضاف: إنه قد ثبت ويثبت في رصيد تاريخ التجارب في الإسلام، أن أي نازلة وبلاء وشدة تنزل، لا تندفع ولا ترتفع ولا تُحلّ إلا بالتعاون، والتناصر، والتراحم بين أهل الإسلام، مبينًا أن تشريعات الإسلام كلها خير للبشر، ولكن ذوي النوايا السيئة يرون في مثل هذا شرًا، فيسعون بكل الوسائل بالتشويه والتشكيك والصدّ، وإبطال المساعي الخيرة، قال تعالى: "وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ"، وقال تعالى : "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ".

واختتم الشيخ علي الحذيفي خطبة الجمعة داعيًا إلى التراحم والتعاون بين المسلمين على البرّ والتقوى، والتآلف فيما بينهم، مبينًا أن هذه صفات المؤمنين والمؤمنات، مستشهدًا بقول الحق تبارك وتعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ".