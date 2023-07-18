مشيرة إسماعيل: أوصلت جثمان زميلي للمطار.. وصعدت لأرقص على المسرح وسط دموعي

كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل عن موقف صعب لم تستطع أن تنساه حتى الآن، تعرضت له أثناء مشاركتها فى الفرقة القومية.

وقالت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “لا أستطيع أن أنسى أثناء تواجدنا فى العراق أيضًا، توفي واحد من الراقصين بعد أن تعرض إلى الاختناق من الدفاية، ولم تفلح محاولات طبيب الرئيس العراقي آنذاك فى إنقاذه، وقمنا بتوصيل جثمانه إلى المطار”.

وأضافت مشيرة إسماعيل: “انتقلنا بعدها لتقديم العرض كما هو متفق عليه، وكنت أبكي على المسرح من الحزن، بمجرد أن بدأت الاستعراض، خاصة أنه كان يشاركني فيه، ووسط كل تلك الدموع كان يتعالى تصفيق الجمهور بسبب إعجابهم بالاستعراض”.

مسرح الكرملين

كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن أهم المسارح التي قدمت على خشبتها الاستعراضات أثناء مشاركتها في الفرقة القومية.

وقالت مشيرة إسماعيل، في تصريحات سابقة لـ “صدى البلد”: "بالتأكيد مسرح الكرملين من أهم المسارح التي وقفت على خشبتها، فهو مهول” .

وأضافت: “شاهدت وقدمت استعراضات على أعظم مسارح العالم، ومنها الكرملين ومسرح آخر لن يصدق أحد أنه موجود فى كوريا الشمالية، وبالمناسبة هم أيضاً كانوا يمتلكون أعظم أوبرا فى العالم من وجهة نظري، وهي أوبرا الثورة، والتى تسرد تفاصيل قيام ثورتهم”.

وتتابع مشيرة إسماعيل: “مسرح الكرملين كان به إمكانيات متطورة للغاية ولم أكن قد رأيتها من قبل، كما وقفت على أوبرا المجر، والتى كانت نسخة طبق الأصل من الأوبرا المصرية التى تعرضت إلى الحريق الشهير، فقد شعرت أنني أقف على مسرح دار الأوبرا المصرية، والتى حالفني الحظ بوقوفي على خشبة مسرحها فى سن صغيرة، إذ شاركت فى أعمال فنية واستعراضية عرضت عليها وحضرها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر”.